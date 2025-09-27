Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Tadamoune encourage les enfants issus de familles vulnérables en leur offrant des kits scolaires


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 27 Septembre 2025


L’association de bienfaisance Tadamoune a organisé, le 27 septembre 2025, une cérémonie de remise de kits scolaires aux enfants des femmes concasseuses de pierres et à ceux issus de familles en situation de précarité. L’événement s’est tenu au centre culturel Baba Moustapha, dans le 3ᵉ arrondissement de N’Djamena, en présence d’autorités et de bénéficiaires venus des dix arrondissements de la capitale.


L’objectif de cette initiative est double : soutenir les femmes et familles vulnérables et encourager leurs enfants à persévérer dans leurs études pour bâtir un avenir meilleur.

Selon la présidente de l’association, Mme Khadidja Hassane Abdoulaye, « l’initiative visait spécifiquement les enfants des femmes concasseuses et de celles vivant dans la précarité, en reconnaissance de la dignité et du courage de ces mères qui travaillent sans relâche ».

Au cœur de cette action, Tadamoune a tenu à rappeler un message essentiel : l’éducation est la clé de l’avenir. Pour les bénéficiaires, recevoir un kit scolaire représente bien plus que de simples fournitures ; c’est un symbole d’espoir, un encouragement et une main tendue vers un futur meilleur.

Mme Khadidja a également souligné que cette initiative s’inscrit dans la vision portée par le Chef de l’État : offrir aux enfants les moyens d’apprendre constitue une étape essentielle pour construire le Tchad de demain.

La présidente a exprimé sa profonde gratitude aux partenaires, bénévoles et mères de famille qui, malgré les difficultés quotidiennes, continuent de se battre avec courage pour le bien-être de leurs enfants.

S’adressant directement aux jeunes bénéficiaires, elle a déclaré : « Sachez que nous croyons en vous », les exhortant à travailler avec sérieux, à cultiver leurs rêves et à garder confiance. « Vous êtes la relève, vous êtes l’avenir de ce pays qui aspire à la prospérité », a-t-elle conclu.

L’événement s’est terminé sur une note de solidarité et d’humanité, réaffirmant l’engagement de Tadamoune à œuvrer pour que chaque enfant ait la chance d’aller à l’école et de réussir.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
