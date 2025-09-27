Le Tchad et la Russie visent un renforcement de la coopération économique et commerciale

En séjour à New-York dans le cadre de la 80e Assemblée générale des Nations unies, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, s'est entretenu ce samedi avec son homologue russe Sergueï Lavrov.



Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés notamment la possible exemption de visa, le renforcement de la coopération économique et commerciale, indique le département ministériel.