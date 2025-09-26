Alwihda Info
INTERNATIONAL

Sénégal : Une rencontre historique à New York sur la mémoire africaine, la justice et les réparations


Alwihda Info | Par - 27 Septembre 2025


Le Sénégal a co-organisé, au African Burial Ground National Monument de New York, une rencontre historique centrée sur la mémoire africaine, la justice et les réparations. L'événement a été coprésidé par le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et le Président du Ghana, John Dramani Mahama.


  Cette cérémonie solennelle, qui s'inscrit dans la continuité de l’Union africaine déclarant 2025 « Année de la justice et des réparations », a réuni de nombreuses hautes personnalités africaines et caribéennes, marquant une solidarité transcendant les continents.
 

Mobilisation de haut niveau entre l'Afrique et la diaspora

 
Parmi les figures marquantes présentes à cette rencontre figuraient :
  • S.E. Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores ;
  • S.E. Muhammed B.S. Jallow, Vice-président de la Gambie ;
  • S.E. Francia Márquez, Vice-présidente de la Colombie ;
  • S.E. Mia Amor Mottley, Première ministre de la Barbade ;
  • S.E. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre du Burkina Faso ;
  • S.E. Général Abdoulaye Maïga, Premier ministre du Mali ;
  • Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la CEDEAO.
De nombreuses figures de la diaspora ont également témoigné de leur engagement, notamment l'acteur Omar Sy, le Vice-Président de la NBA Amadou Gallo Fall, ainsi que les anciens basketteurs Joakim Noah, DeSagana Diop et Matar Ndiaye.
 

La mémoire comme boussole pour l'avenir

 
Dans son allocution, le Président Bassirou Diomaye Faye a rappelé que la mémoire « n’est pas un fardeau du passé, mais une boussole pour l’avenir. »

 
Ce rassemblement engage l’Afrique et ses diasporas à transformer la mémoire en une force d’action concrète pour la justice, la dignité et la solidarité, réaffirmant l'urgence d'une approche globale pour aborder la question des réparations.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


