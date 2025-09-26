Sénégal : Une rencontre historique à New York sur la mémoire africaine, la justice et les réparations

Mobilisation de haut niveau entre l'Afrique et la diaspora

S.E. Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores ;

S.E. Muhammed B.S. Jallow, Vice-président de la Gambie ;

S.E. Francia Márquez, Vice-présidente de la Colombie ;

S.E. Mia Amor Mottley, Première ministre de la Barbade ;

S.E. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre du Burkina Faso ;

S.E. Général Abdoulaye Maïga, Premier ministre du Mali ;

Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la CEDEAO.

La mémoire comme boussole pour l'avenir

Cette cérémonie solennelle, qui s'inscrit dans la continuité de l’Union africaine déclarant 2025 « Année de la justice et des réparations », a réuni de nombreuses hautes personnalités africaines et caribéennes, marquant une solidarité transcendant les continents.Parmi les figures marquantes présentes à cette rencontre figuraient :De nombreuses figures de la diaspora ont également témoigné de leur engagement, notamment l'acteur Omar Sy, le Vice-Président de la NBA Amadou Gallo Fall, ainsi que les anciens basketteurs Joakim Noah, DeSagana Diop et Matar Ndiaye.Dans son allocution, le Président Bassirou Diomaye Faye a rappelé que la mémoire « n’est pas un fardeau du passé, mais une boussole pour l’avenir. »Ce rassemblement engage l’Afrique et ses diasporas à transformer la mémoire en une force d’action concrète pour la justice, la dignité et la solidarité, réaffirmant l'urgence d'une approche globale pour aborder la question des réparations.