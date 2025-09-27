Cette rencontre fructueuse a permis d’aborder plusieurs sujets d’intérêt commun, en mettant l'accent sur le renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et la Mauritanie, ainsi que sur les questions essentielles relatives à la sécurité dans la région sahélienne.
|
TCHAD
Tchad / Mauritanie : Renforcement des relations bilatérales entre les Ministres des Affaires Étrangères
Alwihda Info | Par Peter Kum - 28 Septembre 2025
Le Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, S.E. Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, s’est entretenu ce 27 septembre 2025 avec son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzoug.
Cette rencontre fructueuse a permis d’aborder plusieurs sujets d’intérêt commun, en mettant l'accent sur le renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et la Mauritanie, ainsi que sur les questions essentielles relatives à la sécurité dans la région sahélienne.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle