Tchad : La CASAC apporte son soutien au projet de révision de la Constitution et salue l'accord de paix de Miski

Il a notamment cité l’article 77, qui stipule : « Les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité professionnelle et lucrative. Elles sont également incompatibles avec toute activité au sein d’un parti ou groupement de partis politiques ou d’une organisation syndicale. »



Or, a-t-il expliqué, l’expérience politique récente et les réalités nationales montrent les limites d’une telle disposition : « Comment dissocier le Chef de l’État, élu sur la base d’une vision, d’un programme et d’une cohérence partisane, de la structure politique qui a porté ce projet au suffrage populaire ? Comment ignorer que, dans de nombreux pays comparables au nôtre, l’incarnation de l’État se confond légitimement avec l’orientation politique assumée ? », s’est-il interrogé.



Mahmoud Ali Seïd a invité l’ensemble des Tchadiens à prôner la paix partout, notamment dans les lieux de culte et les espaces publics, et à rester fidèles aux principes républicains.