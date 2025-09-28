Alwihda Info
POLITIQUE

Tchad : La CASAC apporte son soutien au projet de révision de la Constitution et salue l'accord de paix de Miski


Alwihda Info | Par Alwihda - 28 Septembre 2025


Fidèle à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité, le président de la Coalition des Associations de la Société Civile pour des Actions Citoyennes (CASAC), Mahmoud Ali Seïd, a fait une déclaration ce 28 septembre 2025.


Cette prise de parole portait sur l’accord de paix signé le 23 septembre dernier à Miski entre le Gouvernement et le mouvement rebelle Difa al-Watan, ainsi que sur le projet de révision de la Constitution.

Dans son allocution, Mahmoud Ali Seïd a rappelé que le climat politique tchadien « n’a jamais connu un tel degré d’apaisement et de stabilité ».

Selon lui, plusieurs dispositions de la Constitution doivent évoluer, non pas pour rompre avec les principes fondateurs, mais pour mieux s’adapter aux réalités actuelles de la société.

Il a notamment cité l’article 77, qui stipule : « Les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité professionnelle et lucrative. Elles sont également incompatibles avec toute activité au sein d’un parti ou groupement de partis politiques ou d’une organisation syndicale. »

Or, a-t-il expliqué, l’expérience politique récente et les réalités nationales montrent les limites d’une telle disposition : « Comment dissocier le Chef de l’État, élu sur la base d’une vision, d’un programme et d’une cohérence partisane, de la structure politique qui a porté ce projet au suffrage populaire ? Comment ignorer que, dans de nombreux pays comparables au nôtre, l’incarnation de l’État se confond légitimement avec l’orientation politique assumée ? », s’est-il interrogé.

Mahmoud Ali Seïd a invité l’ensemble des Tchadiens à prôner la paix partout, notamment dans les lieux de culte et les espaces publics, et à rester fidèles aux principes républicains.


