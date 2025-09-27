Alwihda Info
TCHAD

Tchad / Russie : Le Ministre d'État des Affaires Étrangères s'entretient avec Sergueï Lavrov


Alwihda Info | Par - 28 Septembre 2025


Cet entretien souligne l'importance des relations bilatérales entre le Tchad et la Russie et ouvre la voie à de futures collaborations dans divers domaines.


  En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies à New York, le Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères, S.E. Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, s'est entretenu ce samedi 27 septembre 2025 avec son homologue russe, Sergueï Lavrov .

 
Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés pour renforcer les liens bilatéraux, notamment :
  • L'étude d'une possible exemption de visa.
  • Le renforcement de la coopération économique et commerciale.
  • L'approfondissement de la collaboration dans le domaine de l'enseignement.
La Russie est un partenaire important dans ce domaine, accueillant actuellement plus de 300 étudiants tchadiens.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


