Tchad / Russie : Le Ministre d'État des Affaires Étrangères s'entretient avec Sergueï Lavrov

En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies à New York, le Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères, S.E. Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, s'est entretenu ce samedi 27 septembre 2025 avec son homologue russe, Sergueï Lavrov .
Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés pour renforcer les liens bilatéraux, notamment :
- L'étude d'une possible exemption de visa.
- Le renforcement de la coopération économique et commerciale.
- L'approfondissement de la collaboration dans le domaine de l'enseignement.