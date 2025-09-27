Tchad / Russie : Le Ministre d'État des Affaires Étrangères s'entretient avec Sergueï Lavrov

L'étude d'une possible exemption de visa.

Le renforcement de la coopération économique et commerciale.

L'approfondissement de la collaboration dans le domaine de l'enseignement.

En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies à New York, le Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères, S.E. Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, s'est entretenu ce samedi 27 septembre 2025 avec son homologue russe, Sergueï Lavrov .Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés pour renforcer les liens bilatéraux, notamment :La Russie est un partenaire important dans ce domaine, accueillant actuellement plus de 300 étudiants tchadiens.