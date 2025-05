AFRIQUE

Cameroun : Deux descentes de Police dans la ville de Touboro et Garoua par le commissariat de sécurité publique de Touboro et émi-immigration de Garoua

Alwihda Info | Par Peter Kum - 17 Mai 2025

L'opération de police et de contrôle aux frontières menée le vendredi 16 mai 2025 en début d'après-midi à Touboro, ciblant les localités de Mbaimboum et Bogdibo, zones limitrophes du Tchad et de la République Centrafricaine, a permis l'interpellation de 66 individus.