Cameroun - Douala : L’Hôpital Laquintinie devient le partenaire santé privilégié du Tchad

Un plateau technique de référence redécouvert

La surprise du diplomate face à la modernité de l'HLD a été le point d'orgue de cette visite. Constatant que de nombreux Tchadiens ignorent l'existence de ce centre d'excellence au profit de cliniques privées parfois sous-équipées, le Consul s'est engagé à devenir le premier ambassadeur de Laquintinie. « Nous avons découvert ce qu’est réellement cet hôpital de référence », a-t-il affirmé, saluant la vision managériale du Dr Marie Solange Ndom Idjem, Directrice de l'établissement.











Combler le déficit de spécialités par le partenariat

Le Tchad fait face à un double défi : un manque de plateaux techniques lourds et une pénurie dans certaines spécialités médicales. Face à ce constat, le diplomate propose une synergie directe :



Échanges professionnels : Invitation prochaine des responsables médicaux tchadiens à Douala.

Transfert de savoir-faire : Utiliser l'expertise camerounaise pour renforcer les capacités des praticiens tchadiens.

Mobilité des patients : Faciliter les transferts de cas complexes vers Douala.









Un modèle de coopération Sud-Sud

Cette initiative dépasse le cadre hospitalier pour s'inscrire dans la profondeur des relations historiques entre les deux États. En privilégiant les compétences régionales, le Tchad et le Cameroun renforcent l'intégration de la CEMAC par le biais de la santé publique. Comme l'a souligné le Consul, cette démarche vise à consolider des liens fraternels où la santé devient un pont solide entre les peuples.

