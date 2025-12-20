Alwihda Info
Cameroun - EMIA : La 41ᵉ Promotion au chevet des héros blessés de la Nation


Alwihda Info | Par - 20 Décembre 2025


Ce vendredi 19 décembre 2025, le Complexe Militaire des Invalides de Yaoundé a été le théâtre d'une cérémonie empreinte de solennité et d'émotion. Sous l'impulsion de la 41ᵉ Promotion de l’EMIA, les futurs cadres de l'armée camerounaise ont manifesté leur gratitude envers leurs aînés blessés au combat.


  Le 19 décembre 2025, les Élèves Officiers de la 41ᵉ Promotion de l’École Militaire Interarmées (EMIA) ont organisé une remise de dons aux blessés et victimes de guerre de l’Hôpital Militaire de Région N°1. Cet événement s'est tenu à 10 heures dans l’enceinte du Complexe Militaire des Invalides, sous la direction du Lieutenant-Colonel MBOLE ASSE Alphonse Cyrille, représentant le Colonel Commandant de l’EMIA.

 

  Cette initiative vise à exprimer la reconnaissance envers ces hommes et femmes ayant consenti de lourds sacrifices pour la défense de l’intégrité territoriale. Les dons remis incluaient :
  • Vélos statiques
  • Ballons de gymnastique
  • Tapis de yoga
  • Appareils de massage
  • Coudières
  • Draps
  • Seaux poubelles et brouettes
  • D'autres équipements essentiels pour améliorer la prise en charge médicale, la rééducation physique et les conditions de convalescence.

 

  Prenant la parole, Lieutenant-Colonel MBOLE ASSE Alphonse Cyrille a salué le courage et l’abnégation des blessés, soulignant qu'ils incarnent l'engagement indéfectible des Forces de Défense envers la Nation. Il a réaffirmé que « aucun sacrifice consenti pour la Patrie ne sera jamais oublié. »

 

  L'émotion était palpable parmi les bénéficiaires, qui ont exprimé leur profonde gratitude pour cette marque d’attention, considérée comme un soutien moral fort. Cette cérémonie représente une preuve tangible que la fraternité d’armes demeure vivante.

 

  À travers cette cérémonie, les Élèves Officiers de la 41ᵉ Promotion réaffirment leur engagement constant aux côtés des Forces de Défense, plaçant l’humain au cœur de l’action militaire. Il convient de noter que cette initiative s’inscrit dans un héritage de solidarité déjà solidement établi par leurs aînés, renforçant ainsi les liens entre les générations de militaires.
Peter Kum
