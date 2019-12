Cameroun/France: Alfred Nguini présente ses lettres de créances à Macron

Nommé par décret présidentiel, le 29 mars dernier comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun en France, S.E.M. Alfred Nguini, a présenté ses lettres de créances à S.E.M Emmanuel Macron, président de la République française. La cérémonie s’est bien sûr déroulée au Palais de l’Elysée à Paris, le mardi passé, 10 décembre 2019.

Alfred Nguini, haut diplomate chevronné de 68 ans, qui traine derrière lui une longue carrière au service de la diplomatie nationale, est lauréat de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC), promotion 1979, était précédemment en poste à Abidjan en République de Côte d’Ivoire, comme ambassadeur, pays où il aura passé près de 12 ans. Il faut bien noter qu’avant la cérémonie protocolaire de l’Elysée, S.E.M. Alfred Nguni, a successivement présenté, les 5 et 16 septembre 2019, ses lettres d’introduction à leurs Excellences Mesdames Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie, et Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO.

Ainsi, avec la présentation des lettres de créances à l’Elysée, S.E.M Alfred Nguini, doté de toute la légitimité de ses pouvoirs diplomatiques, peut désormais exercer en toute sérénité, ses hautes missions que le président de la République Paul Biya lui a confiées auprès des autorités françaises et dans le suivi des relations multilatérales auprès de l’Unesco et de la francophonie.

Avec Sylvestre Onana (Centre de Communication auprès de l’ambassade du Cameroun en France).