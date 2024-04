Cameroun : Garoua accueille le salon sous-régional des industries et techniques agro-pastorales

Cette première édition, qui se déroule à Garoua sous le thème "Industrie Agro-alimentaire et Renforcement de la Sécurité Alimentaire dans le Septentrion", vise à permettre aux acteurs et opérateurs des différentes filières agro-pastorales de saisir toutes les opportunités d'affaires, de nouer des partenariats multiformes (techniques et financiers), afin de valoriser leur savoir-faire, d'améliorer leur compétitivité sur le marché sous-régional et international.



Le SIAGROS 2024 est une occasion unique offrant une visibilité sur une période de sept jours. Il permettra également d'établir des contacts, d'échanger des idées, de partager des expériences, de débattre et rencontrer différents acteurs du secteur. Cet événement constitue un espace favorisant la promotion de l'agriculture et l'agroalimentaire. Les participants auront ainsi l'opportunité d'exposer leurs matériels, produits et services répondant aux besoins en équipements agricoles ainsi qu'en produits alimentaires. Le salon favorisera également les échanges commerciaux et les investissements tout en informant et formant les opérateurs présents.



L'organisateur offre diverses possibilités aux participants tels que la location d'espaces intérieurs ou extérieurs pour installer leurs stands ainsi que la mise à disposition du mobilier nécessaire. Des salles de conférence seront également mises à disposition pour organiser divers rendez-vous professionnels (B2B & B2C). Des discussions thématiques auront lieu permettant ainsi aux acteurs présents d'échanger sur différents sujets liés au secteur agroalimentaire. Un pavillon pays sera également mis en place afin que chaque pays participant puisse promouvoir ses produits spécifiques.



Le SIAGROS est organisé par la Délégation régionale de la Chambre de Commerce, d’Industrie des Mines et de l’Artisanat du Cameroun (CCIMA) du Nord avec le haut patronage du Président de la République du Cameroun.



Le SIAGROS 2024 présente un intérêt stratégique certain pour différentes cibles telles que : assurer une meilleure visibilité des actions entreprises dans le cadre de la promotion agricole ; promouvoir leur image de marque ; fournir aux partenaires des informations utiles sur leurs produits ; distribuer leurs produits auprès d'un large public ; découvrir et conquérir le vaste marché du Septentrion ainsi que ses environs ; exposer leur savoir-faire et présenter leur potentiel ; mettre en avant les innovations dans différents domaines spécialisés ; rechercher divers partenariats multiformes.