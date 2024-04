Cameroun : Inauguration du musée des Rois Bamoun riche de plus de 12 500 trésors historiques

Lors de la cérémonie d'inauguration, l'ambiance était festive et colorée. Des griots vêtus de boubous multicolores ont enchanté le public en jouant du tambour et des flûtes traditionnelles. Les princes et princesses des chefferies bamounes ont également exécuté la danse rituelle Ndjah, ajoutant ainsi un élément authentique à cette célébration historique.



Le Royaume Bamoun a été fondé en 1384 et est considéré comme l'un des plus anciens royaumes d'Afrique subsaharienne. Son monarque détient non seulement le titre honorifique de roi mais aussi celui de sultan depuis la fin du XIXe siècle lorsqu'il a fondé sa propre religion inspirée à la fois par l'islam et le christianisme.