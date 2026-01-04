Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Insalubrité critique à l'entrée de la gendarmerie de PK14, dans l'arrondissement de Douala 3e


Alwihda Info | Par - 5 Janvier 2026


Ce constat s'inscrit dans une crise plus large de gestion des déchets qui frappe la capitale économique en ce début d'année 2026.


Image : Jambo FM
Image : Jambo FM


 

En ce début d'année 2026, la ville de Douala traverse une crise majeure de gestion des déchets. Malgré le lancement de programmes comme « Douala Clean City! », de nombreux quartiers, y compris des zones abritant des institutions de sécurité, sont devenus des décharges à ciel ouvert.





Éléments clés de la situation à PK14

 

  • Montagnes d'ordures : L'accumulation massive de déchets ménagers et industriels obstrue l'accès aux infrastructures publiques.
     

  • Risques sanitaires : La proximité de ces décharges avec les zones de travail et d'habitation favorise la prolifération de moustiques et de maladies liées à l'eau, surtout après les pluies.
     

  • Causes de l'engorgement : L'entreprise Hysacam a signalé des perturbations récentes dans la collecte, dues en partie à l'état dégradé des routes d'accès aux centres de traitement et à des tensions post-électorales qui ont ralenti les opérations.
     

  • Réaction locale : Les usagers de la route et les riverains de PK14 expriment régulièrement leur colère face à cette "pollution visuelle et olfactive" qui paralyse également le commerce et la circulation.




Le gouvernement a récemment prescrit un plan d'urgence pour les villes de Douala et Yaoundé, prévoyant l'arrivée de nouveaux opérateurs pour soutenir la collecte, mais l'impact sur le terrain, comme à PK14, reste encore peu visible.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


