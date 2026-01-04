Cameroun : Insalubrité critique à l'entrée de la gendarmerie de PK14, dans l'arrondissement de Douala 3e

En ce début d'année 2026, la ville de Douala traverse une crise majeure de gestion des déchets. Malgré le lancement de programmes comme « Douala Clean City! », de nombreux quartiers, y compris des zones abritant des institutions de sécurité, sont devenus des décharges à ciel ouvert.











Éléments clés de la situation à PK14

Montagnes d'ordures : L'accumulation massive de déchets ménagers et industriels obstrue l'accès aux infrastructures publiques.



Risques sanitaires : La proximité de ces décharges avec les zones de travail et d'habitation favorise la prolifération de moustiques et de maladies liées à l'eau, surtout après les pluies.



Causes de l'engorgement : L'entreprise Hysacam a signalé des perturbations récentes dans la collecte, dues en partie à l'état dégradé des routes d'accès aux centres de traitement et à des tensions post-électorales qui ont ralenti les opérations.



Réaction locale : Les usagers de la route et les riverains de PK14 expriment régulièrement leur colère face à cette "pollution visuelle et olfactive" qui paralyse également le commerce et la circulation.







Le gouvernement a récemment prescrit un plan d'urgence pour les villes de Douala et Yaoundé, prévoyant l'arrivée de nouveaux opérateurs pour soutenir la collecte, mais l'impact sur le terrain, comme à PK14, reste encore peu visible.

