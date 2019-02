Cameroun : Kemto Gie s’investit dans l’hydraulique

C’est une aubaine pour une bonne frange de la population camerounaise qui éprouve des difficultés pour acquérir une eau potable et s’éloigner des maladies hydriques. Il en est de même pour les industriels qui utilisent ce précieux liquide pour leur fonctionnement. Au Cameroun, d’après certaines statistiques, plus de 67% de citoyens ne sont pas connectés au réseau d’adduction d’eau. Les grandes métropoles n’en sont pas épargnées. A titre d’exemple, une étude effectuée en 2011 montrait que la ville de Yaoundé affichait une offre journalière d’environ 100 000 m3 seulement, pour un besoin estimé à 250 000 m3. Il s’agit là d’un paradoxe pour un pays qui possède l’un des grands réservoirs d’eau souterraine et d’eau de surface en Afrique.

Ainsi donc, Kemto Gie, fruit de la coopération entre le Cameroun et l’Italie, propose une gamme variée de services dans le domaine de l’hydraulique. Les différents aspects concernent principalement la construction, l’équipement et la maintenance des forages, le captage et l’aménagement des sources, la protection cathodique, la construction des stations et usines d’épuration, l’exécution des travaux d’eau et d’assainissement. « Nous avons là une grande opportunité de relever l’offre de l’eau dans notre pays, pour améliorer les conditions de vie des populations. Avec Kemto Gie, nous sommes en capacité de pouvoir offrir aux populations camerounaises une eau de qualité, mais aussi en quantité », relève Jacquis Kemleu Tchabgou, président du conseil d’administration de Kemto Gie.

En prélude à sa participation au Salon international de l’entreprise, de la Pme et du partenariat (Promote) qui s’achève à Yaoundé le 24 février 2019, la société Kemto Gie, dont le directeur général est l’Italien Piétro Torino, a lancé ses activités le 30 janvier dernier à Yaoundé. A cette occasion, le président du conseil d’administration Jacquis Kemleu Tchabgou a présenté au public les opportunités qu’offre la structure. Pour sa part, le représentant de l’ambassadeur d’Italie au Cameroun a salué cette initiative, tout en promettant sa disponibilité à accompagner toute initiative visant à améliorer le bien-être des populations.

Créé le 30 octobre 2018, Kemto Gie est spécialisé non seulement dans le domaine de l’hydraulique mais également dans le génie civil. Il regroupe en son sein Afrigroup Engeeniring& Trading, la Fontana et Eurobipark.