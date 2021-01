Cameroun : L’AIADS reçoit des partenaires français au profit des porteurs de projets

Une équipe de partenaires de la diaspora résidant en France (Lyon), est au Cameroun, aux fins d’effectuer une séance de travail avec les adhérents les plus dynamiques et porteurs de projets, dans les secteurs de la transformation alimentaire, l’élevage, l’agriculture et l’immobilier. Cette séance de travail se tiendra le jeudi 7 janvier 2020 au siège social de l’Agence Internationale d’Appui au Développement Solidaire-Cameroun (AIADS-Cameroun), à Yaoundé.



Cette rencontre fait suite à la communication du 6 décembre 2020, relative à la signature par l’AIADS-Cameroun, d’une convention de partenariat, en vue de fournir un accompagnement financier adéquat aux porteurs et promoteurs de projets membres. A cette occasion, tous les porteurs de projets intéressés y ont été invités, munis des illustrations de leurs produits, pour des besoins de présentation.



Selon son président fondateur, Dr Kede Onana Magloire, l'AIADS est une association de solidarité internationale qui travaille en parfaite cohérence avec les politiques publiques, ainsi que les besoins et attentes des populations, porteuses de projets. Les objectifs poursuivis portent sur l'accompagnement au montage de projets, suivi et évaluation des Groupements d’intérêt commun (GIC) et coopératives, ainsi que la recherche des subventions et des financements.



« De manière plus précise, nous appliquons l'accompagnement dans les axes suivants : production, transformation, packaging, commercialisation, distribution et autonomisation », relève le Dr Kede Onana. Les domaines d’intervention portent sur la production animale, végétale et artistique.