Cameroun : L’honorable Salomé Ngaba soutient l’insertion économique de ses électeurs

La crise sanitaire due au coronavirus a laissé apparaitre la vulnérabilité des économies, des communautés et des familles africaines. Elle a en outre inversé les progrès acquis en matière des objectifs de développement durable (ODD), exacerbant de ce fait la pauvreté, les inégalités et d’autres mesures du bien être humain. A l’instar de plusieurs acteurs politiques et économiques, le élus de la Nation sont interpellés à s’impliquer dans une stratégie de riposte, pour contribuer à la réduction de la paupérisation des populations, consécutive à la pandémie du coronavirus.



C’est dans ce contexte, et surtout dans le cadre de ses fonctions, que l’honorable député Salomé Ngaba de la Lekié-Est (région du Centre), se propose de mettre sur pied un programme d’accompagnement de populations rurales de sa circonscription politique. Ce programme vise la formation en entreprenariat et montage des projets, en vue de la création et du développement de micro-activités en entreprises rentables, gérées par les jeunes hommes et femmes, dans les filières porteuses. Il s’agit de contribuer à l’autonomisation des populations rurales, réduire la pauvreté, améliorer la sécurité alimentaire ainsi que le niveau d’éducation.



La cérémonie de lancement de ce programme ambitieux a été présidée ce 16 décembre à Ebebda par le sous-préfet de cet arrondissement, Mme Ngo Mbey Mireille Sandrine, qui avait à ses côtés, le maire de la localité, Manga Bessala, et l’honorable député Salomé Ngaba. Le maire a félicité l’honorable Ngaba, pour l’initiative du projet, tout en rappelant que la formation professionnelle et l’insertion sont des priorités impulsées par le chef de l’Etat, à travers des opportunités et des effets induits qui réduisent ainsi le taux de chômage et ses corollaires. Dès lors, les mesures d’accompagnement nécessaires sont assurées pour garantir le plein succès du projet. « J’exhorte les participants à prendre le taureau par les cornes. Tout le monde doit être acteur du développement. L’initiative de Mme le député est louable », a déclaré pour sa part Mme Ngo Mbey Mireille Sandrine, le sous-préfet d’Ebebda.



Le projet s’inscrit en droite ligne de la Stratégie Nationale de Développement à l’horizon 2030 (SND30). « Il s’agit de soutenir le gouvernement dans ses efforts pour créer des opportunités d’emplois décents, améliorer leur employabilité, en facilitant le développement de l’esprit d’entreprise et la formation professionnelle dans les secteurs à fort potentiel de croissance économique », rappelle le Dr Bidzogo, consultante dans le projet.



Ce programme se déploiera sur les cinq communes de la Lekié-Est, à savoir, Batsenga, Ebebda, Elig-Mfomo, Obala et Sa’a. Les étapes seront à chaque fois marquées par une sélection des porteurs de projets, la formation et l’accompagnement au montage des projets, le financement et le suivi des meilleurs projets, en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de ce projet. Au terme de l’appel à projets et des carences observées dans leur présentation Mme Salomé Ngaba réaffirme sa volonté de lutter efficacement contre la pauvreté, à travers cette action de renforcement des capacités.