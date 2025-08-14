Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun : Boko Haram enlève 10 passagers près de Zigagué, dans l'Extrême-Nord


Alwihda Info | Par - 15 Août 2025


Dans la région de l'Extrême-Nord, dix passagers d'un car de transport ont été enlevés par des membres de Boko Haram sur l’axe Kousseri-Maroua, près de Zigagué, le 14 août 2025. L'attaque, qui s'est déroulée malgré un dispositif sécuritaire renforcé, a visé un véhicule de 18 places. Depuis, il n'y a eu aucune revendication et les disparus, dont au moins six femmes, n'ont pas été retrouvés.


Militants de Boko Haram (2015) Publisagmo/flickr
Militants de Boko Haram (2015) Publisagmo/flickr


  Les assaillants ont mené une attaque rapide et méthodique. Selon les témoignages, ils ont intercepté le véhicule et emmené les otages vers une destination inconnue. Les insurgés semblent avoir adapté leur stratégie : ils utilisent désormais des chevaux pour traverser les zones marécageuses rendues inaccessibles par les inondations, ce qui leur permet de contourner les points de contrôle et de frapper plus facilement.

 
L'incident a provoqué une inquiétude croissante dans la région. Les habitants craignent que des complicités locales permettent à Boko Haram de continuer à opérer, rendant les voyages sur cet axe de plus en plus risqués.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/08/2025

Tchad : installation par le Premier ministre des membres de la commission nationale de pilotage du programme DDRR

Tchad : installation par le Premier ministre des membres de la commission nationale de pilotage du programme DDRR

Tchad : le ministre de la Sécurité publique trace la feuille de route des nouveaux conseillers à la sécurité Tchad : le ministre de la Sécurité publique trace la feuille de route des nouveaux conseillers à la sécurité 14/08/2025

Populaires

Tchad : inauguration d'une unité spécialisée dans la nutrition animale et la production d'engrais

14/08/2025

Tchad-Niger : coopération transfrontalière entre les autorités du Kanem et de Diffa

14/08/2025

Tchad : installation par le Premier ministre des membres de la commission nationale de pilotage du programme DDRR

14/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 13/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ? Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ? 04/08/2025 - Elwood Dk

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter