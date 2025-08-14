Cameroun : Boko Haram enlève 10 passagers près de Zigagué, dans l'Extrême-Nord





Les assaillants ont mené une attaque rapide et méthodique. Selon les témoignages, ils ont intercepté le véhicule et emmené les otages vers une destination inconnue. Les insurgés semblent avoir adapté leur stratégie : ils utilisent désormais des chevaux pour traverser les zones marécageuses rendues inaccessibles par les inondations, ce qui leur permet de contourner les points de contrôle et de frapper plus facilement.





L'incident a provoqué une inquiétude croissante dans la région. Les habitants craignent que des complicités locales permettent à Boko Haram de continuer à opérer, rendant les voyages sur cet axe de plus en plus risqués.