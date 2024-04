Cameroun : La 23ème édition du Championnat Africain d’Athlétisme aura lieu du 21 au 26 juin 2024 à Douala

La visite ce 16 avril 2024 du Bureau Exécutif de la Confédération Africaine d'Athlétisme (CAA) au Premier ministre camerounais, Joseph Dion Nguté, témoigne de l'importance accordée à cette compétition continentale. Le Comité d'organisation a profité de cette occasion pour exprimer sa gratitude à la CAA pour son soutien et pour présenter quelques doléances.



Ces doléances portaient probablement sur des aspects logistiques et organisationnels de l'événement, tels que la mise à disposition des infrastructures sportives, l'hébergement des athlètes et des officiels, et la sécurité des participants. Le Premier ministre Nguté a réitéré l'engagement du gouvernement camerounais à faire de ce championnat un succès retentissant et a promis de répondre favorablement aux doléances exprimées par la CAA.



La tenue du Championnat d'Afrique d'Athlétisme au Cameroun est une grande opportunité pour le pays de promouvoir son image sur la scène internationale et de développer son tourisme sportif. C'est également une occasion pour les athlètes camerounais de briller sur leur propre sol et de se qualifier pour les compétitions internationales telles que les Jeux olympiques.