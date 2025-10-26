Cameroun : Le Représentant américain Gregory Meeks appelle à la transparence des résultats électoraux





Dans un message publié sur son compte de réseau social ce dimanche 26 octobre 2025, il s’est déclaré « préoccupé par les informations faisant état de blocages d'Internet et de répressions contre les manifestants, alors que le Cameroun attend les résultats officiels des élections. »





Le Représentant Meeks a ensuite insisté sur le principe démocratique fondamental : « Il est essentiel que le résultat des élections soit transparent et reflète la volonté du peuple. »





Cette déclaration intervient alors que le Cameroun attend toujours la proclamation officielle des résultats de l’élection présidentielle tenue le 12 octobre 2025.