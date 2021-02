Cameroun : Le président Paul Biya reçoit deux émissaires équato-guinéen et tchadien

L’action rentre dans le cadre des concertations permanentes du président camerounais, avec ses homologues de la Cemac, par émissaires interposés. Après le passage le 10 février dernier au Palais de l’Unité de Yaoundé, de la ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l’Etranger, Mme Sylvie Baipo Temon, envoyée spéciale du président centrafricain, Faustin-Archange Touadera, le tour est revenu aux émissaires équato-guinéen et tchadien d’être reçus par le président de la République du Cameroun.



En effet, Paul Biya a reçu tour à tour en audience ce 18 février 2021, Baltasar Engonga Edjo, ministre d’Etat de la présidence du gouvernement de Guinée Equatoriale, chargé de l’Intégration régionale, et Ahmad Abakar Adjid, ministre tchadien des Infrastructures et des Transports, porteurs respectivement des messages du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo et du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno.



Les entretiens entre le dirigeant camerounais et ses émissaires ont globalement porté sur des questions bilatérales et communautaires. En tant que président en exercice de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC), le président Paul Biya est régulièrement consulté par ses pairs. Ce d’autant plus que le contexte sanitaire actuel ne permet pas des rencontres au sommet. D’autres sujets de discussions ont porté par ailleurs sur les questions d’ordre sanitaire, économique et sécuritaire, à en croire l’émissaire du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.



Pour sa part, au terme de l’audience avec le président de la République du Cameroun, le ministre tchadien Ahmed Abakar Adjid a déclaré à la presse qu’il était porteur d’un message ayant trait aux « relations de fraternité et de développement » entre les deux pays, avec en prime, la lutte contre le terrorisme, dans laquelle le Cameroun et le Tchad sont fortement engagés depuis une décennie.