Cameroun/Oumarou Hamasselbe : le faiseur de rois de Garoua

Il ne sera peut-être pas candidat, ni pour les élections législatives et municipales du 09 février prochain. Du moins, il n’a pas encore fait acte de candidature pour les investitures au sein du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). Mais, Oumarou Hamasselbe reste et sera encore le faiseur des rois dans la section Bénoué Centre II. Aujourd’hui coordonnateur de la zone 6 de la section du RDPC, Bénoué Centre II à Garoua, Oumarou Hamasselbe est un entrepreneur dans l’âme. Un homme politique pétri d’une expérience avérée, un homme stoïque, leader et véritable berger au sens propre des saintes écritures.

En décidant d’acheter des livres et mémento des textes de base de son parti dans lequel il milite depuis la création, il voudrait, précise-t-il, amener le maximum de citoyens de la Région du Nord Cameroun, sa région d’origine, à cultiver l’amour de la pratique de la politique saine et l’appropriation des idées fortes de développement édictées par le président national du RDPC et président de la République, Paul Biya.

Natif de Garoua, Oumarou Hamasselbe après des études à l’université de Yaoundé et à l’ESSEC de Douala, mais également, de nombreuses formations professionnelles d’appoint, s’est posé en modèle pour bon nombre de Camerounais et d’étrangers qui l’on côtoyé. Cela notamment du fait de sa rigueur, sa rectitude morale et surtout son dynamisme certain. Oumarou Hamasselbe est jusqu’ici connu comme un passeur de balles pour ses nombreux camarades de la zone 6 de la section RDPC Bénoué Centre II à Garoua, où il a consenti d’énormes sacrifices humains et matériels pour asseoir le parti dans sa circonscription politique. Oumarou Hamasselbe, avouent ceux qui connaissent, fait partie de cette classe de citoyens d’une honorabilité établie qui œuvrent avec abnégation pour aider le chef de l’Etat, Paul Biya à mener le bateau Cameroun vers son émergence.

Pour le dernier anniversaire de l’accession du père du Renouveau à la magistrature suprême, il a tenu un meeting de formation et d’assise des stratégies pour les victoires futures du RDPC. Oumarou Hamasselbe reste un fervent croyant du parti au pouvoir disposé à continuer d’œuvrer pour le rayonnement des actions du président Paul Biya partout où besoin sera.