Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun : Paul Biya prête serment pour un huitième mandat, appel à la paix et au rassemblement


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


Le Président de la République du Cameroun, Paul Biya, a prêté serment ce jeudi 6 novembre 2025 au Palais de Verre Paul Biya, devant les membres du Parlement réunis en Congrès, conformément à l’article 7 de la Constitution. Cet événement marque l’ouverture de son huitième mandat.


Cameroun : Paul Biya prête serment pour un huitième mandat, appel à la paix et au rassemblement



 

Priorités du Nouveau Mandat

 
Le Chef de l’État a placé son nouveau septennat sous le signe de la paix, de la jeunesse et de la promotion de la femme. Dans son discours inaugural, il a réaffirmé son engagement à servir fidèlement la Nation et à poursuivre :
  • La lutte contre la corruption.
  • La lutte contre l’insécurité.
« L’ordre régnera », a-t-il martelé.
 



Fermeté face à l'insécurité et au terrorisme

 
Le Président Biya a lancé un avertissement aux fauteurs de troubles et a renouvelé son appel à la coopération internationale pour la sécurité :
  • Avertissement aux groupes armés : Il a mis en garde ceux qui « persisteront à poursuivre leurs activités criminelles, contre les conséquences dramatiques de leur obstination ».
  • Appel aux « pays amis » : Il a appelé les nations amies à « traquer et à traduire en justice les commanditaires de ces actes criminels qui se terrent sur leurs territoires ». Il a rappelé que le terrorisme est un fléau international qui doit être combattu vigoureusement partout.
 



Condamnation des troubles post-électoraux et appel au rassemblement

 
Le Président Biya a salué l’attachement de l’immense majorité des Camerounais à la paix, tout en condamnant les troubles survenus après le scrutin, qu'il attribue à « l’attitude de certains politiciens irresponsables ».

 
« Le Cameroun n’a pas besoin d’une crise post-électorale dont les conséquences pourraient être dramatiques, comme cela s’est vu sous d’autres cieux. »


Il a félicité les Forces de Défense et de Sécurité pour avoir maîtrisé la situation et présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes.


Enfin, le Président Biya a lancé un appel au rassemblement national :
« En ce jour où j’entame un nouveau mandat, [...] je voudrais tendre la main à tous et à chacun. [...] Les joutes de l’élection présidentielle sont derrière nous. L’heure est désormais au rassemblement. Ce pays est notre patrimoine commun. [...] Assez de ces discours de haine qui inondent l'espace public. »


La cérémonie, qui a réuni les hautes institutions et le corps diplomatique, s’est achevée par la revue des troupes et le traditionnel tir de 101 coups de canon.

 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/11/2025

Tchad : l’ADFA offre un important lot de kits scolaires aux élèves de l’école de Djara

Tchad : l’ADFA offre un important lot de kits scolaires aux élèves de l’école de Djara

Tchad : un geste pour l’avenir numérique des étudiants de l’ISMEA Sarh Tchad : un geste pour l’avenir numérique des étudiants de l’ISMEA Sarh 06/11/2025

Populaires

Tchad : nominations dans les délégations provinciales du ministère des Télécommunications

06/11/2025

Tchad : la CNPCIC redonne l'accès entre le Loug-Chari et Djoumane

06/11/2025

Tchad : à Abéché, soutenance des étudiants du département de photovoltaïque à l’INSTA

06/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter