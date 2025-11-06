Cameroun : Paul Biya prête serment pour un huitième mandat, appel à la paix et au rassemblement

Priorités du Nouveau Mandat

La lutte contre la corruption.

La lutte contre l’insécurité.

« L’ordre régnera », a-t-il martelé.





Fermeté face à l'insécurité et au terrorisme

Avertissement aux groupes armés : Il a mis en garde ceux qui « persisteront à poursuivre leurs activités criminelles, contre les conséquences dramatiques de leur obstination ».

Appel aux « pays amis » : Il a appelé les nations amies à « traquer et à traduire en justice les commanditaires de ces actes criminels qui se terrent sur leurs territoires ». Il a rappelé que le terrorisme est un fléau international qui doit être combattu vigoureusement partout.





Condamnation des troubles post-électoraux et appel au rassemblement

« Le Cameroun n’a pas besoin d’une crise post-électorale dont les conséquences pourraient être dramatiques, comme cela s’est vu sous d’autres cieux. »

« En ce jour où j’entame un nouveau mandat, [...] je voudrais tendre la main à tous et à chacun. [...] Les joutes de l’élection présidentielle sont derrière nous. L’heure est désormais au rassemblement. Ce pays est notre patrimoine commun. [...] Assez de ces discours de haine qui inondent l'espace public. »

