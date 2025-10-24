Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun – Présidentielle 2025 : Le ministre de la Communication exhorte la presse à demeurer un pilier de la paix


Alwihda Info | Par - 25 Octobre 2025


À la veille de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle, le ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement, René Emmanuel SADI, a appelé les journalistes à poursuivre leur rôle d’artisans de la paix.


C’était ce vendredi 24 octobre, lors d’une conférence de presse tenue à Yaoundé. Dans un contexte d’attente et d’émotion, le membre du Gouvernement a insisté sur la responsabilité sociale des médias et la nécessité de préserver la cohésion nationale à travers une information juste et apaisée.
