Cameroun : Prière œcuménique pour la paix à la Base du BIR de Salak





Elle visait à implorer la paix au Cameroun et la protection divine sur les personnels militaires et leurs familles. Sous la conduite du colonel NKO’O ELLA Jérôme Francis, commandant l’Opération Alpha du BIR, cette activité a rassemblé les personnels issus de toutes les formations du BIR basées à Salak, l’une des unités emblématiques du Bataillon, aux côtés de la Base de Man-O-War Bay. Les aumôniers, pasteurs et imams ont confié les militaires au Dieu Créateur, implorant pour eux protection, lucidité et courage dans l’accomplissement de leurs missions au service de la paix et de l’intégrité du territoire national.





Il convient de rappeler que les unités du BIR de Salak sont déployées sur l’ensemble de la région de l’Extrême-Nord, le long des frontières est avec le Tchad et ouest avec le Nigéria, où elles luttent avec détermination contre la menace terroriste de Boko Haram et l’ISWAP, ainsi que contre diverses formes de criminalité rurale, notamment le vol de bétail, le trafic d’armes, les coupeurs de route et les enlèvements avec demande de rançon.





À la suite des prières, le commandant-médecin TEGUEL MBOCK, chef du Centre Médical de Salak, a sensibilisé les participants sur la prudence face aux cas de grippe assimilés au Coronavirus récemment signalés dans certains hôpitaux. En clôture, le colonel commandant l’Opération Alpha a de nouveau insisté sur la vigilance face aux dangers liés à l’usage des réseaux sociaux et sur la nécessité de se méfier des publications issues de l’intelligence artificielle, qu’il convient d’apprendre à identifier avec discernement.