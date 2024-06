Cameroun : Retard et mobilisation insuffisante de l'entreprise CROISIERE BTP SARL dans la réfection de la route Ngaoundéré-Garoua

Malgré un démarrage des travaux en mars 2024, le MINTP a le 5 juin 2024 constaté avec préoccupation un retard significatif dans l'exécution du marché. Le rendement et la mobilisation de l'entreprise CROISIERE BTP SARL ne répondent pas aux attentes, ce qui compromet les délais contractuels et la qualité attendue des travaux.



L'entreprise a invoqué des pannes d'engins et l'incendie de son groupe électrogène pour justifier le retard observé. Si ces aléas techniques peuvent expliquer ponctuellement des ralentissements, leur fréquence et leur impact sur le calendrier des travaux soulèvent des interrogations quant à la capacité de l'entreprise à mobiliser les ressources adéquates et à gérer efficacement les imprévus.



Depuis le 1er juin 2024, une certaine mobilisation de l'entreprise a été constatée, avec la pose de béton bitumineux sur une portion de la section concernée. Cependant, ces efforts restent insuffisants pour rattraper le retard accumulé et atteindre les objectifs fixés.



A ce jour, le niveau d'avancement des travaux est évalué à 20%, un chiffre loin des attentes du MINTP et des usagers de la route. Cette situation expose les populations locales à des désagréments importants, notamment en termes de sécurité routière et de temps de parcours.



Face à cette situation préoccupante, le MINTP a pris des mesures fermes pour contraindre l'entreprise à respecter ses engagements contractuels. Une forte recommandation a été adressée à CROISIERE BTP SARL pour améliorer significativement sa mobilisation et son rendement. De plus, une mise en demeure est envisagée si l'entreprise ne se conforme pas rapidement aux exigences du MINTP.



En parallèle aux travaux de traitement des points critiques, le MINTP poursuit activement les démarches en vue de la reconstruction complète de la route Ngaoundéré-Garoua. Une mission de la Banque Africaine de Développement (BAD) s'est rendue sur le terrain en mars 2024 pour finaliser le dossier de financement. Des discussions sont également en cours avec l'Union européenne pour obtenir des fonds supplémentaires. Ce projet d'envergure vise à améliorer durablement l'état de cette route essentielle pour le développement économique et social de la région.



Le MINTP accorde une priorité absolue à la réalisation des travaux sur la section Pont de la Bénoué-Pont de Mayo Sala de la route Ngaoundéré-Garoua. Tout en prenant acte de la mobilisation récente de l'entreprise CROISIERE BTP SARL, le MINTP demeure vigilant et exige le strict respect des engagements contractuels. L'objectif demeure d'offrir aux usagers de cette route une infrastructure routière sûre, fiable et de qualité.