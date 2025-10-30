Cameroun – Rome : Les pèlerins camerounais rencontrent le Saint-Père et implorent la paix





Ce groupe, conduit par une quinzaine d’ É vêques, s’est joint à des milliers de fidèles venus du monde entier pour écouter la parole du S uccesseur de P ierre, avec une intention spirituelle claire : implorer la paix perpétuelle au Cameroun .





Dans sa catéchèse, le Saint-Père a consacré son enseignement à la commémoration du 60ᵉ anniversaire de la Déclaration Nostra Aetate, texte fondamental du Concile Vatican II sur le dialogue entre les religions. Il a rappelé avec force que l’Église « ne tolère pas l’antisémitisme », et que le dialogue entre croyants demeure un chemin de paix et de fraternité universelle. Il a invité toutes les religions à unir leurs efforts dans la lutte contre la souffrance, l’injustice et la violence, en œuvrant ensemble pour la justice, la réconciliation et la sauvegarde de la Création.