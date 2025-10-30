Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun – Rome : Les pèlerins camerounais rencontrent le Saint-Père et implorent la paix


Alwihda Info | Par - 30 Octobre 2025


En ce mercredi 29 octobre 2025, des pèlerins venus du Cameroun ont pris part à l’audience générale du Saint-Père, le Pape Léon XIV, sur la Place Saint-Pierre, dans l’atmosphère recueillie du Jubilé de l’Espérance.


📸✍️ Abbé Didier BINELI
📸✍️ Abbé Didier BINELI


  Ce groupe, conduit par une quinzaine d’Évêques, s’est joint à des milliers de fidèles venus du monde entier pour écouter la parole du Successeur de Pierre, avec une intention spirituelle claire : implorer la paix perpétuelle au Cameroun.

 
Dans sa catéchèse, le Saint-Père a consacré son enseignement à la commémoration du 60ᵉ anniversaire de la Déclaration Nostra Aetate, texte fondamental du Concile Vatican II sur le dialogue entre les religions. Il a rappelé avec force que l’Église « ne tolère pas l’antisémitisme », et que le dialogue entre croyants demeure un chemin de paix et de fraternité universelle. Il a invité toutes les religions à unir leurs efforts dans la lutte contre la souffrance, l’injustice et la violence, en œuvrant ensemble pour la justice, la réconciliation et la sauvegarde de la Création.




  Dans un monde marqué par les conflits et les divisions, le Pape a lancé un appel vibrant à l’unité des croyants et à la responsabilité commune pour la paix, rappelant que « la foi véritable rapproche les cœurs au lieu de les opposer ». Il a également souligné la nécessité d’humaniser les progrès technologiques et de faire de la science un instrument au service du bien commun.

 
Les pèlerins camerounais ont accueilli ce message du Saint-Père comme un appel prophétique à la conversion du cœur et à l’engagement pour la paix. Dans un moment de recueillement profond, ils ont confié au Seigneur le Cameroun en cette période post-électorale, ses blessures, ses divisions, mais aussi ses immenses potentialités de communion et d’espérance.

 
À l’issue de l’audience, le Pape Léon XIV a adressé sa bénédiction au groupe des pèlerins camerounais, les encourageant à être dans leur pays des témoins de paix et d’unité.


 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


