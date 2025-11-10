Alwihda Info
INTERNATIONAL

Cameroun - Russie / Scandale : Moumi Ngamaleu, international camerounais du Dynamo Moscou, impliqué dans une affaire d’infidélité


10 Novembre 2025


Nicolas Moumi Ngamaleu, footballeur camerounais du Dynamo Moscou, a été surpris par sa fiancée, Nikki Seey (créatrice de contenu et artiste russe de 24 ans), en compagnie d’une autre femme dans leur chambre. Suite à cette découverte, sa fiancée a appelé la police. Ce scandale survient juste avant le match du Cameroun contre la RDC prévu ce jeudi à Rabat.


  Alors que les Lions Indomptables se préparent pour des barrages cruciaux, c’est un coup de griffe venant de l’intérieur qui frappe la sélection. Nicolas Moumi Ngamaleu, l’un des attaquants censés porter les espoirs d’une nation, est au cœur d’un torride scandale privé qui jette une ombre indécente sur le maillot vert, rouge et jaune.

 
L’affaire est choquante, bien que triviale, et pourtant, elle éclabousse tout sur son passage. Dans une vidéo devenue virale en l’espace de quelques heures, l’influenceuse russe Nikki Seey, partenaire officielle du joueur, déverse sa colère et sa détresse. Elle accuse Moumi Ngamaleu d’une infidélité d’une crudité insupportable : non pas dans l’ombre d’un hôtel anonyme, mais dans l’intimité même de leur domicile, transformant le sanctuaire familial en théâtre d’une trahison.


 

Le maillot des Lions, témoin impuissant

 
Pire encore, et le détail est lourd de symbolisme, la séquence filmée capture le joueur… vêtu du short des Lions Indomptables. Cette image est destinée à faire le tour du monde. Ce morceau de tissu, qui devrait incarner la fierté, l’honneur et le sacrifice pour tout un peuple, est réduit au simple rôle de témoin passif d’une incartade morale. C’est une gifle pour tous ceux qui voient en ce maillot un drapeau, une seconde peau qui exige le respect absolu.

 
Les réseaux sociaux russes et camerounais sont en ébullition. La presse à sensation se gave de cette histoire, et le nom de Moumi Ngamaleu n’est plus associé à des exploits sportifs, mais à un mélo sentimental indigne d’un Lion. Alors que le Cameroun doit se rassembler, faire bloc, l’un des siens offre en pâture sa vie privée et, par ricochet, entache la réputation de l’équipe.
Peter Kum
Peter Kum


