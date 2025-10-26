Cameroun : Tensions post-électorales – Quatre morts à Douala, le Gouverneur du Littoral appelle au calme





Les forces de maintien de l’ordre ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes pour disperser la foule, notamment à Ndokoti, Bépanda et New-Bell. Des affiches du candidat Paul Biya ont été détruites. La circulation a été fortement perturbée dans plusieurs zones de la ville.

Le Gouverneur du Littoral communique au sujet des manifestations de ce dimanche à Douala



Selon le communiqué du Gouverneur, les troubles seraient liés à un appel lancé par un candidat à l’élection présidentielle s’étant « auto-proclamé élu ».

Plusieurs groupes de jeunes auraient tenté d’attaquer la brigade de gendarmerie de Nkolouloun ainsi que les commissariats du 2ᵉ et du 6ᵉ arrondissement de Douala.



Le bilan provisoire fait état de quatre morts et plusieurs blessés parmi les forces de sécurité.

Le Gouverneur condamne fermement ces actes qu’il qualifie de violence préméditée et de menace grave à l’ordre public. Il appelle les parents à la responsabilité, invitant à ramener les jeunes à la paix, au civisme et au respect des institutions.



Ce lundi 27 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel proclame les résultats officiels de l’élection présidentielle du 12 octobre. Cette étape, conduite par le président de la haute juridiction, Clément Atangana, marque la fin du processus électoral et consacre le Président de la République pour les sept prochaines années.