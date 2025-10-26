Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Tensions post-électorales – Quatre morts à Douala, le Gouverneur du Littoral appelle au calme


Alwihda Info | Par - 27 Octobre 2025


À la veille de la proclamation des résultats de la présidentielle, plusieurs quartiers de Douala ont été le théâtre de tensions ce dimanche 26 octobre 2025. Les manifestants, répondant à l’appel d’Issa Tchiroma Bakary qui revendique la victoire du scrutin du 12 octobre, ont érigé des barricades et mis le feu sur la chaussée.


  Les forces de maintien de l’ordre ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes pour disperser la foule, notamment à Ndokoti, Bépanda et New-Bell. Des affiches du candidat Paul Biya ont été détruites. La circulation a été fortement perturbée dans plusieurs zones de la ville.
  Le Gouverneur du Littoral communique au sujet des manifestations de ce dimanche à Douala

Selon le communiqué du Gouverneur, les troubles seraient liés à un appel lancé par un candidat à l’élection présidentielle s’étant « auto-proclamé élu ».
Plusieurs groupes de jeunes auraient tenté d’attaquer la brigade de gendarmerie de Nkolouloun ainsi que les commissariats du 2ᵉ et du 6ᵉ arrondissement de Douala.

Le bilan provisoire fait état de quatre morts et plusieurs blessés parmi les forces de sécurité.
Le Gouverneur condamne fermement ces actes qu’il qualifie de violence préméditée et de menace grave à l’ordre public. Il appelle les parents à la responsabilité, invitant à ramener les jeunes à la paix, au civisme et au respect des institutions.

Ce lundi 27 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel proclame les résultats officiels de l’élection présidentielle du 12 octobre. Cette étape, conduite par le président de la haute juridiction, Clément Atangana, marque la fin du processus électoral et consacre le Président de la République pour les sept prochaines années.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


