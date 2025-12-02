Cameroun : Tensions poste-électorale à Logone Birni – Le Sous-Préfet confronté à la résistance populaire

Confrontation après la « Ville Morte »

Après avoir constaté le respect total du mot-d'ordre de trois jours de villes mortes le 30 novembre 2025, le Sous-Préfet de Logone Birni a effectué une sortie sur le terrain afin de « sensibiliser et encourager la population à rouvrir les commerces ».







Cependant, cette initiative a rencontré une farouche opposition de la part des habitants. La situation a rapidement dégénéré au point où le véhicule du Sous-Préfet a été caillassé, témoignant de la profondeur du ressentiment populaire et du rejet de l'autorité dans le contexte actuel.







Blocus et Stratégie de l’Opposition

Dans un autre signe de l'intensification des actions de résistance, la population a érigé un barrage sur la route au niveau de Maham. Ce blocus visait à prévenir l’arrivée d'un renfort éventuel en provenance de Kousseri.







Ces actions s’inscrivent dans le cadre du mouvement de contestation post-électorale lancé par l’opposant Issa Tchiroma Bakary, Président du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC), qui réclame sa victoire à l'élection présidentielle du 12 octobre.





Les autorités restent appelées à gérer cette situation sécuritaire et politique extrêmement volatile.

