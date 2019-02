Cameroun : Un trafiquant faunique arrêté à Doumé

C’est grâce au déploiement des agents de la délégation départementale des Forêts et de la Faune du Haut Nyong que l’opération a été menée alors que le trafiquant faunique s’apprêtait à vendre 40 kg d’écailles de pangolin. Cette opération a égalent été menée en collaboration avec la police, le cabinet du Procureur de la République, et avec l’assistance technique de LAGA, une Ong qui œuvre pour la protection de la nature. L'homme qui a été arrêté chez lui alors qu'il déplaçait le sac d'écailles de pangolin appartient à un important réseau de trafic opérant dans la région. Ses membres avaient été traqués par une équipe d’enquêteurs pendant plus de six mois.

Selon une source liée à l’affaire qui a requis l’anonymat, le réseau est spécialisé dans la fourniture d’énormes quantités d’écailles de pangolin, qu’ils revendent dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala. Cette source a par ailleurs indiqué que c’était un coup de malchance s'ils n’avaient pas pu réunir de plus grandes quantités d'écailles lorsque l'arrestation a été effectuée. Cela pourrait s'expliquer par la présence soudaine et inopinée de gendarmes qui sillonnaient la ville de Doumé. L'équipe chargée de l'arrestation avait initialement pris pour cible deux trafiquants, mais un afflux soudain de gendarmes traversant la ville a effrayé l'un des trafiquants qui a immédiatement pris la fuite à la vue de leurs camions stationnés dans la ville. Il a utilisé une moto pour s’échapper dans un quartier tandis que l’équipe s’est immédiatement attaquée au deuxième trafiquant trouvé en train de trainer un sac d’écailles de pangolin hors de son domicile.

Marchés asiatiques

Située le long de l’autoroute Yaoundé - Bertoua, à environ 278 km de Yaoundé, la ville de Doumé est en train de devenir un centre spécialisé dans la collecte et la fourniture d’écailles de pangolin. Les braconniers locaux et les trafiquants des localités voisines comme Abong-Mbang, Dimako, Bertoua, Nden-Ndam, Kouen, Mendim y revendent des écailles. Celles-ci sont achetées et stockées par certains grands trafiquants basés à Doumé. Ils se rendent à leur tour à Yaoundé et à Douala, où ils fournissent d’autres trafiquants qui exportent le produit vers le Nigeria et l’Asie. C'est la seconde fois que des agents de la faune arrêtent des trafiquants d'écailles de pangolin en moins d'un an. En mai dernier, trois personnes ont été appréhendées dans la ville pour trafic d’écailles de pangolin.

Le commerce illégal des écailles de pangolin est interdit et des peines de prison et des amendes attendent les coupables. Les écailles sont devenues un produit de choix pour les trafiquants d'espèces sauvages ces dernières années, après la flambée de leurs prix sur les marchés asiatiques où elles sont réputées pour avoir des propriétés médicinales. Cela a conduit la convention internationale réglementant le commerce des produits de la fauniques à placer les pangolins à l'index I, lors de la conférence de la Convention de Washington de 2016 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cela se traduit par l'interdiction du commerce des écailles de pangolin pour tous les pays membres.

Signataire de cette convention, le Cameroun a classé l'espèce dans la catégorie A, reflétant ainsi le nouveau statut acquis à Johannesburg. Les espèces présentes dans cette catégorie sont totalement protégées par la loi et leur commerce est considéré comme illégal. En effet, toute personne reconnue coupable de ces délits encoure une peine pouvant aller jusqu’à trois ans et une amende pouvant aller jusqu’à 10 millions de FCFA, conformément à la législation nationale.