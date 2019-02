Cameroun: Une journée pour le jeune cinéaste

Depuis quelques années le cinéma camerounais, comme d’ailleurs celui de beaucoup de pays d’Afrique, fait face à de nombreuses difficultés. A la fermeture des salles qui ont fait la fierté des cinéphiles au cours des années 70-80, il s’est ajouté un manque de moyens matériels, financiers. L’engouement du public est resté mitigé, ce en dépit des quelques espèces de projection proposés aujourd’hui. Qu’à cela ne tienne, l’amour du cinéma par le grand public existe toujours, le véritable problème étant la mise à disposition des œuvres cinématographiques.

C’est dans cette optique que la Journée du Jeune Cinéaste a été mise sur pied depuis l’année dernière au Cameroun, pour servir de plateforme de rencontre entre le public et l’industrie du cinéma national. Elle se propose de présenter des œuvres cinématographiques locales au public. Ainsi donc, la Journée du Jeune Cinéaste, qui a pour promotrice Maimounatou Bourzaka, journaliste au quotidien Cameroon Tribune, a pour objectif principal, d’offrir une plateforme de rencontre entre le public camerounais et l’industrie du cinéma camerounais.

Par ailleurs, il est question de promouvoir le cinéma camerounais auprès du grand public, faciliter les échanges entre les acteurs de l’industrie du cinéma et opérateurs économiques, et surtout, susciter des vocations auprès des jeunes en leur offrant des rudiments du cinéma. Il faut rappeler que cet événement culturel intervient au cours de la semaine des activités qui précèdent la célébration de la fête de la jeunesse le 11 février prochain sur toute l’étendue du territoire national. Les organisateurs comptent améliorer les activités par rapport à la première édition. Pour cela, au CLAC de Yaoundé (quartier Mimboman), il sera proposé un atelier d’apprentissage au cinéma d’animation pour les plus jeunes. Cette activité permettra aux enfants âgés de 5 à 12 ans de comprendre le processus de réalisation des dessins animés, à côté d’une projection de films produits et réalisés au Cameroun par de jeunes camerounais.

Une conférence-débat, sur le thème « Le marketing digital au service du cinéma camerounais », sera animée par des professionnels du digital, de la communication et du cinéma. Le panel de cette activité sera constitué de Idrissou Arabo, fondateur de Culturebene ; Monique Ngo Mayag, journaliste culturelle, Françoise à Kane, actrice camerounaise et du Dr Baba Wame, enseignant de cyber-journalisme à l’Ecole supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication de Yaoundé (ESSTIC).