Cameroun/Vivre-ensemble : Mbarga Atangana réconforte les musulmans

L’unité dans la diversité est une notion bien comprise et mise en pratique par Luc Magloire Mbarga Atangana. En sa qualité de ministre du Commerce, chef de la délégation permanente départementale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, (RDPC), il était le 24 mai dernier à Mfou, près de Yaoundé, pour célébrer le vivre-ensemble à travers un réconfort à ses compatriotes musulmans du département de la Mefou et Afamba dont il est originaire.

Au cours d’une cérémonie ponctuée par des prières, et en présence des autorités administratives et politiques, il a offert à cette communauté qui observe depuis une semaine le jeûne du mois de Ramadan, un stock de denrées alimentaires constituées de riz, de farine, de sucre, des pâtes alimentaires, du sucre, de l’huile raffinée, du savon et une somme de 500 000 Fcfa. A l’occasion, le ministre du Commerce a demandé aux fidèles musulmans de « prier pour le président Paul Biya qui nous amène la paix ». Par ailleurs, en cette période marquée par des attaques de toutes parts, il a rappelé que « personne ne viendra nous dicter le choix de nos dirigeants. Le président a besoin de vos prières, consacrez cette période à prier pour le Cameroun ». « Les ennemis de l’extérieur sont à l’affût, éviter de tomber dans la tentation, la division et la discorde, ne nous laissons pas entrainer dans la tentation, sachons choisir, choisir pour notre bien, celui de nos enfants », a t-il rappelé, à quelques mois des élections prévues cette année au Cameroun.

Pluie de bénédiction

Par la voix du coordonnateur départemental des imams de la Mefou et Afamba, Mohammed Awal, les dignitaires religieux ont quant à eux remercié le ministre du Commerce pour sa magnanimité constante en direction de leur communauté religieuse, non sans apprécier à sa juste valeur, son maintien au gouvernement remanié le 2 mars dernier. C’est pour la troisième fois que cette cérémonie de remise de dons a ainsi été organisée. A tour de rôle, les huit imams des mosquées du département de la Mefou et Afamba ont prié pour la paix dans le pays.

Et au-delà de l’expression du vivre–ensemble, ils ont imploré Dieu de faire descendre sur le Cameroun une pluie d’entente et de bénédiction pour la paix, ceci au moments où le pays traverse des moments difficiles. Pour exprimer leur gratitude, les fidèles musulmans ont remis un cadeau symbolique au ministre du Commerce. Il s’agit d’une épée pour combattre l’ennemi en cette période de lutte contre Boko Haram et les sécessionnistes qui commettent des exactions dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest du Cameroun.