Cameroun : deux personnes comparaîtront à Tibati pour trafic d'écailles de pangolin géant

Devant le Tribunal de Grande Instance de Tibati (région de l’Adamaoua), deux personnes comparaîtront ce 22 octobre 2025, pour répondre des faits de détention illégale d'écailles de pangolin géant.



Elles ont été arrêtées lorsqu'elles tentaient de vendre ces écailles le 3 juillet dernier à Tibati, au cours d'une opération coup de poing menée par les agents de la délégation départementale des Forêts et de la Faune du Djerem, en collaboration avec la compagnie de gendarmerie de Tibati, et bénéficiant de l'assistance technique de l'ONG The Last Great Ape Organisation (LAGA).



Les accusés ont été surpris en possession de deux sacs contenant des écailles de pangolin géant non loin d'une gare routière. Les écailles de pangolin étaient emballées dans des cartons et dissimulées dans des sacs de céréales. Près de 90 kg d'écailles de pangolin géant ont ainsi été saisis.



Selon des sources proches de l'affaire qui ont requis l’anonymat, les trafiquants présumés appartiennent à un vaste réseau de braconniers qui collectent principalement les écailles dans les villages autour de Tibati. Ce réseau comprend des chasseurs, des motocyclistes (moto-taximen) et des chauffeurs de transports publics. Ils vendent leur butin dans les villes telles que Yoko, Ntui, Yaoundé, Douala et Ngaoundéré.



Les deux accusés ont comparu la dernière fois devant le Tribunal de Grande Instance de Tibati le 8 octobre, où l'affaire a été renvoyée au 22 octobre afin d’examiner leur demande de mise en liberté provisoire. Ils sont actuellement détenus à la prison de Tibati dans l'attente de la suite de la procédure.



Le braconnage et le commerce illégal des pangolins restent la plus grande menace pour la survie de l'espèce. Le gouvernement ne relâche pas ses efforts dans le cadre de la loi de 2024 relative au régime de la faune sauvage, afin de punir toute personne reconnue coupable de trafic d'écailles de pangolin.



Selon cette loi, toute personne trouvée en possession d'écailles de pangolin (de trophée d’espèces protégées) est considérée comme ayant tué l'animal. Elle est alors passible d'une amende allant de 20 à 50 millions de FCFA et/ou d'une peine de prison de 15 à 20 ans. Les pangolins géants sont des espèces totalement protégées dans le pays.