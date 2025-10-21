Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun : deux personnes comparaîtront à Tibati pour trafic d'écailles de pangolin géant


Alwihda Info | Par - 21 Octobre 2025



Cameroun : deux personnes comparaîtront à Tibati pour trafic d'écailles de pangolin géant
Devant le Tribunal de Grande Instance de Tibati (région de l’Adamaoua), deux personnes comparaîtront ce 22 octobre 2025, pour répondre des faits de détention illégale d'écailles de pangolin géant.

Elles ont été arrêtées lorsqu'elles tentaient de vendre ces écailles le 3 juillet dernier à Tibati, au cours d'une opération coup de poing menée par les agents de la délégation départementale des Forêts et de la Faune du Djerem, en collaboration avec la compagnie de gendarmerie de Tibati, et bénéficiant de l'assistance technique de l'ONG The Last Great Ape Organisation (LAGA).

Les accusés ont été surpris en possession de deux sacs contenant des écailles de pangolin géant non loin d'une gare routière. Les écailles de pangolin étaient emballées dans des cartons et dissimulées dans des sacs de céréales. Près de 90 kg d'écailles de pangolin géant ont ainsi été saisis.

Selon des sources proches de l'affaire qui ont requis l’anonymat, les trafiquants présumés appartiennent à un vaste réseau de braconniers qui collectent principalement les écailles dans les villages autour de Tibati. Ce réseau comprend des chasseurs, des motocyclistes (moto-taximen) et des chauffeurs de transports publics. Ils vendent leur butin dans les villes telles que Yoko, Ntui, Yaoundé, Douala et Ngaoundéré.

Les deux accusés ont comparu la dernière fois devant le Tribunal de Grande Instance de Tibati le 8 octobre, où l'affaire a été renvoyée au 22 octobre afin d’examiner leur demande de mise en liberté provisoire. Ils sont actuellement détenus à la prison de Tibati dans l'attente de la suite de la procédure.

Le braconnage et le commerce illégal des pangolins restent la plus grande menace pour la survie de l'espèce. Le gouvernement ne relâche pas ses efforts dans le cadre de la loi de 2024 relative au régime de la faune sauvage, afin de punir toute personne reconnue coupable de trafic d'écailles de pangolin.

Selon cette loi, toute personne trouvée en possession d'écailles de pangolin (de trophée d’espèces protégées) est considérée comme ayant tué l'animal. Elle est alors passible d'une amende allant de 20 à 50 millions de FCFA et/ou d'une peine de prison de 15 à 20 ans. Les pangolins géants sont des espèces totalement protégées dans le pays.
Abraham Ndjana Modo
Correspondant Alwihda Info pour le Cameroun Tél: 00 237 677 52 40 66 ; Email: ndjanaa@yahoo.fr En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/10/2025

Tchad : manque d'entretien des toilettes dans les établissements scolaires, un fait alarmant à Ndjamena

Tchad : manque d'entretien des toilettes dans les établissements scolaires, un fait alarmant à Ndjamena

Tchad : le nez percé, un nouveau symbole de beauté et un risque pour la jeunesse féminine Tchad : le nez percé, un nouveau symbole de beauté et un risque pour la jeunesse féminine 21/10/2025

Populaires

​Tchad : Publication des résultats provisoires du concours d’entrée à l’École des Officiers d’Active, 30ᵉ promotion

20/10/2025

Tchad : pourquoi certaines filles préfèrent rester célibataires aujourd’hui ?

21/10/2025

Tchad : le nez percé, un nouveau symbole de beauté et un risque pour la jeunesse féminine

21/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 20/10/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites

Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ? Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ? 17/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter