Cameroun : fin de formation militaire des élèves de l’ENAM

Débuté le 28 novembre 2018, le stage à l’intention des élèves de l’ENAM s’est étalé sur 45 jours de cours intensifs au Centre d’instruction des forces armées nationales de Ngaoundéré, région de l’Adamaoua. Au total, quinze matières ont été dispensées aux stagiaires, en plus des diverses conférences. En ce qui concerne le domaine de la formation générale, la discipline, la responsabilité, la présence et la formation civique et morale ont été les grands axes du stage. Cette formation a pour objectif de sensibiliser les stagiaires aux problèmes de défense nationale et de sécurité dans le cadre de leur formation d’administrateur, de faire acquérir à ces derniers, quelques connaissances techniques et tactiques pouvant leur permettre de s’imprégner du métier des armes, de cultiver en eux l’exemplarité dans le comportement, la tenue et l’obligation de réserve. L’obéissance absolue aux lois, aux règlements aux institutions et à ceux qui les incarnent, fait également partie intégrante de ladite formation.

Le contingent 2018 de la préparation militaire supérieure est constitué de 412 stagiaires dont 262 hommes et 150 dames, repartis en 12 sections de 34 stagiaires chacune, soit quatre compagnies d’instruction de 103 stagiaires chacune. Parmi ces stagiaires, 42 issus des pays amis ont également pris part à cette préparation militaire supérieure.

La cérémonie marquant la fin de la préparation militaire supérieure de la deuxième vague de la promotion 2018 de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature était présidée par le général de division Philippe Mpay, commandant les Ecoles et centres d’instructions interarmées du Cameroun. Il avait à ses côtés, le nouveau directeur général de l’ENAM, Soumbou Angoula, qui effectuait à cette occasion sa première sortie officielle. Au cours de sa visite de travail, en compagnie du directeur général adjoint, Harouna, ce dernier a apprécié dans les différents ateliers, les démonstrations des stagiaires de la prestigieuse Institution.