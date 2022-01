Cameroun : l'UE alloue des fonds pour porter assistance aux déplacés à l’Extrême Nord

Ce financement de l'UE permettra à la Croix-Rouge camerounaise de fournir une aide humanitaire immédiate pour répondre aux besoins les plus urgents de ces réfugiés. Notamment en assurant des soins de santé, ainsi que des services sanitaires à plus de 800 familles dans les départements de Mayo-Danay et Diamaré.



Ce financement s'inscrit dans le cadre de la contribution globale de l'UE au Fonds d'urgence pour les secours en cas de catastrophe (DREF) de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).



Pour rappel, ces violents affrontements intercommunautaires de décembre 2021 dans l'Extrême Nord du Cameroun ont provoqué des déplacements de populations à grande échelle. Au moins 44 personnes ont été tuées et plus d’une centaine d’autres ont été blessées, tandis que de nombreux dégâts matériels ont aussi été enregistrés dont l’incendie de commerces, maisons et marchés, entrainant ainsi d’importants déplacements de populations. Il est rapporté que plus de 100 villages ont été incendiés lors de ces violences, et près de 93 000 personnes ont été déplacées.