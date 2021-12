Cameroun : la 7ème édition du SIARC a ouvert ses portes à Yaoundé

Le ministre camerounais des Petites et moyennes entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat, Achille Bassilekin III, a présidé ce 16 décembre, à l’esplanade du Musée national de Yaoundé, la cérémonie officielle d’ouverture de la 7éme édition du Salon international de l’Artisanat du Cameroun (SIARC).



C’était en présence d’un parterre de personnalités, au rang desquelles, le ministre sénégalais de l’Artisanat et de la transformation du secteur informel, le Dr Papa Amadou Ndiaye, dont le pays est l’invité d’honneur du SIARC. L’édition 2021 de cet événement biannuel a pour thème : « redynamisation du système de commercialisation des produits artisanaux et conquête des marchés extérieurs ». Elle donne ainsi l’occasion aux artisans nationaux et étrangers d’exposer leur savoir-faire.



A l’ouverture du Salon, le ministre camerounais en charge de l’Artisanat a rappelé la triple dimension du SIARC : commerciale, didactique (espace de réflexion et de discussions) et festive. Pour son collègue sénégalais, « l’on ne doit pas faire l’impasse sur la révolution numérique de l’artisanat, la pandémie du coronavirus ayant créé des obstacles physiques ». Bien plus, « le SIARC offre un terrain propice aux accords de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF), en apportant quelques solutions aux problèmes de développement de l’Afrique ».



Il sera donc question, jusqu’au 24 décembre prochain, de promouvoir les œuvres artisanales, et de chercher à maitriser les circuits de commercialisation des produits artisanaux à l’international, tout en arrimant les produits artisanaux aux standards internationaux. Pour cette édition, il est attendu 600 artisans et entreprises artisanales, et une cinquantaine de délégations étrangères.



Au-delà des expositions-ventes, les visiteurs pourront assister aux échanges, dans le cadre des communications qui seront faites, au titre des 15 différentes filières du secteur de l’artisanat. A la fin du SIARC, de nombreux prix et différents trophées seront remis aux artisans méritants, avec à la clé, la désignation de Miss SIARC 2021.



Il faut rappeler qu’une la journée du 17 décembre 2021 sera entièrement consacrée au Sénégal, dont la créativité dans le domaine artisanal, est une référence en Afrique.