Cameroun : la mairie de Dschang annonce une session de mariages collectifs

Le Maire de la Commune de Dschang, à l'occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Femme 2023, a annoncé qu'une session de mariages collectifs sera organisée le mardi 07 mars 2023 à partir de 14 heures dans la salle des fêtes du Bâtiment annexe. Cette session a pour objectif de permettre à certains couples de sortir du concubinage notoire et d'officialiser leur union.



Les personnes intéressées par cette session sont invitées à se rapprocher du Service des Actes d'Etat Civil et de la Statistique de la Mairie de Dschang pour les formalités d'enregistrement y afférentes. Le Maire espère pouvoir compter sur la collaboration de tous pour cet événement important qui célèbre l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes.