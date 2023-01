Cameroun : le journaliste Martinez Zogo retrouvé mort

Martinez Zogo était connu pour ses enquêtes sur les scandales financiers au Cameroun. Il a été enlevé alors qu'il abordait ces sujets à l'antenne, en citant des noms et des montants, et en accusant des personnalités haut placées de vols d'argent de l'Etat. Cette disparition a suscité l'inquiétude de la communauté journalistique et des défenseurs des droits de l'homme.



L'ONG Reporters sans frontières (RSF) a condamné l'enlèvement brutal de Martinez Zogo et a exhorté les autorités à retrouver les responsables et à les poursuivre en justice. Dans son dernier rapport, RSF a souligné que la production d'une information critique et indépendante reste un parcours difficile au Cameroun, où les journalistes sont exposés aux attaques verbales et physiques, aux arrestations et aux risques d'assassinat.



Le gouvernement camerounais a annoncé qu'il suivait l'affaire de près et qu'il donnait des instructions pour que toute la lumière soit faite sur cette disparition.