Cameroun : les États-Unis apportent de l'aide aux personnes touchées par l'insécurité alimentaire

En réponse à l'insécurité alimentaire croissante qui affecte déjà des millions de personnes au Cameroun, à travers l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID), le gouvernement des Etats Unis apporte un appui supplémentaire de 17 milliards de F CFA.



Cette enveloppe fait partie des 188,6 milliards de F CFA que l'USAID apporte en réponse à l'insécurité alimentaire croissante au Sahel, et en Afrique de l'Ouest. Elle permettra aux partenaires de l'USAID de fournir une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence à plus d'un million de personnes, y compris des personnes déplacées internes, des réfugiés et les populations hôtes.



La contribution de l'USAID comprend une aide alimentaire en nature telle que du riz, des céréales, de l'huile végétale et des aliments spécialisés pour le traitement de la malnutrition aiguë, en plus des tickets gratuits et transferts monétaires pour acheter de la nourriture sur les marchés locaux, soutenant ainsi l'économie locale. Le financement en question doit soutenir également des activités de protection sociale, et un soutien psychosocial, pour les communautés touchées par le conflit, ainsi que des abris d'urgence, des installations sanitaires, d’eau, et d'hygiène.



Ce financement annoncé au cours d’un événement de haut niveau organisé par l'Union Européenne sur la crise alimentaire et nutritionnelle dans les régions du Sahel et du lac Tchad, intensifie le soutien permanent des Etats Unis aux personnes les plus vulnérables au Cameroun. Cette assistance de l'USAID arrive à un moment critique, car les Nations Unies estiment que plus de deux millions de personnes seront confrontées à des pénuries alimentaires pendant la prochaine période difficile au Cameroun, entre le semis et la récolte, de mai à août, au cours de laquelle il y a des pénuries alimentaires à travers les communautés agricoles.



Dans le bassin du lac Tchad, cette situation est exacerbée par une mauvaise récolte permanente, les effets du conflit qui continuent d'épuiser les réserves et les ressources alimentaires des ménages, et les conséquences du Covid-19. Les États-Unis restent déterminés à aider le Cameroun en cette période de besoin, avec l'USAID, contribuant chaque année à plus de 30,4 milliards de F CFA) dans l'humanitaire.