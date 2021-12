Cameroun : maitrise de l’inflation sur les produits de grande consommation

Comme chaque année, en période des fêtes de fin d’année, la consommation des produits de première nécessité augmente. Ce qui généralement suscite certaines velléités inflationnistes que le ministère du Commerce étouffe dans l’œuf, à travers des descentes inopinées sur le terrain, effectuées par des équipes de la brigade de contrôle et répression des fraudes.



Cela étant, « le marché camerounais est resté globalement stable dans son approvisionnement et résilient en matière de prix », annonce le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana, dans un communiqué rendu public ce 24 décembre 2021.



Il faut rappeler que cette résilience a été perceptible sur le marché camerounais en dépit d'une conjoncture internationale particulièrement défavorable, consécutive à la survenue de la pandémie du Covid-19 et caractérisée par une perturbation inédite de l'ensemble des chaînes d'approvisionnement des marchés mondiaux. Bien plus, l’on a enregistré un renchérissement des prix de la quasi-totalité des produits de grande consommation, une implosion des taux du fret maritime et une aggravation des coûts de facteurs.



Le ministre camerounais du Commerce relève également que, « bien qu'à travers le monde, de nombreux pays, y compris les plus développés, soient affectés par des pénuries touchant autant les produits alimentaires que les composantes industrielles, le Cameroun en est relativement épargné ». Par ailleurs, en matière de hausse des prix, les instituts spécialisés situent le taux d'inflation au Cameroun autour de 2,1% en glissement annuel, c'est-à-dire largement en dessous du taux de 3% retenu comme critère de convergence par la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC).



Et dans le pays, le gouvernement et les opérateurs entretiennent depuis de longues années, « un dialogue permanent et constructif ». Cette politique vise la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et l'impératif de la paix et de la cohésion sociale. C’est ainsi qu’après l’ouverture de l’opération « Noël pour tous 2021 » au Boulevard du 20 mai de Yaoundé, les principaux supermarchés de la capitale ont été visités le 23 décembre par le ministre du Commerce. La même activité est organisée à travers les grandes villes du pays.



A Yaoundé, la tournée du patron du Commerce aura permis de féliciter les entreprises citoyennes, pour leur engagement à accompagner l’administration, dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Il en ressort de ce périple que les marchés sont suffisamment approvisionnés en produits de première nécessité et de grande consommation (huiles raffinées, riz, poisson et autres).