Cameroun : quatre trafiquants fauniques arrêtés dans la région du Sud

Au cours d'une opération coup de poing menée par des agents de la délégation départementale des Forêts et de la Faune du Dja et Lobo (région du Sud), quatre trafiquants ont été arrêtés pour trafic d'ivoire, de pangolin et de chimpanzé.



Cette opération a été réalisée en collaboration avec la police, et avec l'assistance technique de l'ONG The Last Great Ape, connue sous l’appellation de LAGA. L'un des trafiquants, un technicien en pneumatique, a été arrêté avec cinq défenses d'éléphant, dont des défenses de jeunes éléphants. Il a été appréhendé alors qu'il tentait de vendre l'ivoire qu'il cachait dans un sachet plastique dissimulé dans un autre sac en nylon.



Trois de ses complices, dont un homme d'affaires bien connu dans la ville de Djoum, ont ensuite été arrêtés. Deux d'entre eux ont été retrouvés transportant des gigots de chimpanzés fumés, une dépouille de pangolin et une certaine quantité de viande de brousse.



Selon une source proche de l'affaire, qui a requis l'anonymat, les suspects appartiennent à un réseau de trafic d'animaux sauvages et utilisent leurs activités commerciales comme couverture pour faire le trafic d'animaux sauvages, notamment de singes, de primates, de pangolins et de défenses d'éléphants.



La source a également déclaré que les suspects utilisent leurs lieux de commerce comme couverture pour faire le commerce d'espèces sauvages, notamment d'éléphants, de pangolins et de chimpanzés. Les éléphants, les pangolins et les chimpanzés sont classés parmi les espèces menacées et sont protégés par la loi de 1994 sur la faune sauvage au Cameroun.