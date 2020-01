Cameroun : quelles sont les circonstances de la mort d'un étudiant tchadien ?

Une violente altercation a opposé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, deux étudiants tchadiens à Soa, à quelques kilomètres de Yaoundé au Cameroun. Un étudiant tchadien a été tué au cours de la dispute.



La dispute a dégénéré lors d’une soirée organisée par un étudiant en deuxième année d'Economie appelé Ousmane.



La victime, Abakar Soumaine Kally Youssouf, âgée de 22 ans, étudiait en première année de sociologie à l’Université Yaounde 1. Elle voulait se faire filmer dans un endroit où la soirée se déroulait mais Oumar Nour, étudiant en deuxième année en sciences politiques a l’université Yaounde II, s'y est opposé.



Suite à cette mésentente, les deux étudiants ont voulu se battre à l’intérieur du bar. D'autres étudiants se sont interposés entre les deux, selon une source estudiantine recueillie par Alwihda Info.



A la fin de la soirée, les deux étudiants se sont discrètement suivis à l'extérieur pour aller se battre, selon cette même source. Lors de la bagarre, Oumar Nour, étudiant en deuxième année en sciences politiques à l’Université Yaounde II, a sorti un couteau. Il a asséné deux coups de couteau à la victime, l’un à la jambe, non loin des organes génitaux et l’autre sur la poitrine.



La victime s'est écroulée et a immédiatement été évacuée au dispensaire de Soa situé à 15 km du centre ville de Yaoundé.



Admis au dispensaire de Soa, Abakar Soumaine Kally Youssouf est décédé peu après suite à une grande perte de sang.



Il a été enterré vendredi après-midi au cimetière musulman de Yaoundé, en présence de membres de l'Ambassade du Tchad à Yaoundé, de ses collègues et d'autres étudiants, des compatriotes tchadiens et d'une délégation de la BEAC.



Les étudiants tchadiens résidants au Cameroun, par le biais de leur structure associative, se disent "déçus par cet acte criminel et animal de la part de leur compatriote". Ils exigent que justice soit rendue.



Le président de l'association des étudiants, élèves et stagiaires tchadiens au Cameroun (AEESTC), Abdelkerim Dassidi, condamne vigoureusement l’assassinat d’un étudiant tchadien par l'un de ses compatriotes. « En tant que responsable des étudiants, je condamne cet acte de barbarie et j'interpelle tous les étudiants tchadiens à l'étranger, surtout ceux du Cameroun, à être plus responsables et à honorer l'image de notre pays à l'étranger », a-t-il dit.



Les deux étudiants ne se connaissaient pas mais ils se sont rencontrés lors de cette soirée, selon une source estudiantine.



La victime était venue au Cameroun il y a quelques mois dans le cadre de ses études.



Vendredi, le ministère tchadien des Affaires étrangères a confirmé l'arrestation du présumé meurtrier au Cameroun.