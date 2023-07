Cameroun : un étudiant tchadien conçoit une éolienne à axe horizontal de 500W pour produire de l'électricité

La petite éolienne conçue par Romain Ngassala est capable de charger en continu des batteries de 12/24V, produisant déjà 12V même avec une vitesse de vent aussi faible que 1,5 m/s. Avant de réaliser la conception, l'étudiant a mené une étude approfondie du site d'installation afin d'identifier les zones où le vent souffle de manière régulière et constante, assurant ainsi une production d'électricité sans interruption.



Pour réaliser ce projet, Romain Ngassala a utilisé différents logiciels pour concevoir et dimensionner l'éolienne, en choisissant les éléments et les matériaux adéquats en fonction de la puissance souhaitée et de la disponibilité du vent. Les pales de l'éolienne ont été fabriquées en bois, tandis que le cache moyeu a été réalisé en résine polyester. La réalisation d'une éolienne nécessite des compétences dans plusieurs domaines tels que l'électrotechnique, l'électronique, l'électromécanique, l'informatique, la menuiserie, la soudure et la maçonnerie. Romain Ngassala a effectué tous ces travaux de manière autonome, sans intervention directe ou indirecte.



Les résultats obtenus grâce à cette éolienne à axe horizontal de 500W sont très encourageants. Romain Ngassala souligne cependant que ce projet aurait peut-être bénéficié d'une plus grande attention et de commentaires positifs s'il avait été réalisé par une personne d'une autre nationalité. Malgré cela, l'étudiant tchadien est fier de ses réalisations et de sa contribution au domaine de l'énergie éolienne. Il espère que son projet servira d'inspiration à d'autres Tchadiens pour s'engager dans des initiatives similaires et promouvoir l'innovation dans leur pays.