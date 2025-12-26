Cameroun : un projet d’appui au commerce transfrontalier présenté au ministre du Commerce

Le 23 décembre dernier, que le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a accordé une audience à Abdel Rahmane Diop, chef de mission de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Cameroun.



En poste au Cameroun depuis novembre 2021, ce dernier est venu présenter au membre du gouvernement un projet structurant destiné à accompagner la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) au profit du commerce transfrontalier et de la résilience des zones sensibles, particulièrement le long des corridors stratégiques Douala-Bangui et Douala-Kousseri.



L’initiative, dont les contours ont été exposés au ministre, vise à renforcer la coopération transnationale et l’intégration régionale pour la réalisation effective de la ZLECAf le long de ces deux axes vitaux pour l’économie camerounaise et sous-régionale.



Le projet ambitionne également de contribuer au développement des stratégies nationales de mise en œuvre de la ZLECAf, à la consolidation de la stabilité par l’appui aux capacités des gouvernements et des services techniques en matière de gestion des frontières, ainsi qu’à l’engagement inclusif de la diaspora pour le renforcement de la résilience des migrants et l’autonomisation des femmes, des jeunes et des petits commerçants transfrontaliers.



Chiffré à 2.252.354 UC, ce projet bénéficie d’une contribution substantielle de la Banque africaine de développement (BAD) à hauteur de 2.000.000 UC sous forme de don, complétée par un apport de 252.354 UC de l’OIM.



Il s’articule autour de quatre composantes majeures : la facilitation de la collecte et de la mobilisation des données au service de la mobilité sur les corridors et frontières, le soutien au développement économique et à l’inclusion financière, l’appui à la gouvernance et à la gestion durable des frontières, ainsi que la gestion et le suivi du projet. Il convient de rappeler que la genèse de ce projet remonte à l’audience que le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana avait accordée à son hôte en juin 2022.



À cette occasion, le chef du département ministériel du Commerce avait proposé, concernant l’initiative sur la migration et le commerce, de mettre en évidence le lien intrinsèque entre ces deux phénomènes. Un lien qui recouvre des enjeux politiques majeurs tels que l’intégration économique, la fuite des capitaux et la libéralisation du commerce des biens et des services, autant de facteurs qui participent à l’accroissement des mouvements et de la mobilité des personnes.



À cet égard, le ministre avait suggéré que les actions de l’OIM en faveur du Cameroun interviennent dans le cadre de l’amélioration des procédures de gestion efficace et efficiente des corridors et des frontières. Une démarche qui contribuerait non seulement au renforcement de la sécurité aux frontières, mais également à la facilitation des mouvements transfrontaliers des personnes et des biens, dans un contexte notamment marqué par l’opérationnalisation de la ZLECAf et de l’Accord sur la Facilitation des Échanges de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), nécessitant l’élimination des barrières au commerce.



Dans son propos, le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana a salué l’initiative de l’OIM et a assuré Abdel Rahmane Diop de tout l’accompagnement de la République du Cameroun pour la réussite de ce projet structurant.