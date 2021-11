Cameroun : une délégation parlementaire tchadienne reçue par le président de l'Assemblée nationale

Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, l’honorable Cavaye Yeguie Djibril, a reçu en audience ce 25 novembre 2021, à son cabinet du Palais des congrès de Yaoundé, une délégation parlementaire tchadienne conduite par Ali Kolotou Tchaïmi, vice-président du Parlement communautaire de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (EMAC) et vice-président du Parlement de transition du Tchad.



Ali Kolotou Tchaïmi était accompagné pour la circonstance du député Djoufoune Cathia, membre du Parlement de la CEMAC et de Mahamat Akhouna Cheick, secrétaire administratif de la délégation du Tchad. En prélude à cette audience, les parlementaires tchadiens ont eu une séance de travail avec le premier vice-président de l’Assemblée nationale du Cameroun, Hilarion Etong, en sa qualité de président en exercice du Parlement de la CEMAC.



Ancien député et actuel conseiller au Conseil national de transition (CNT), Ali Koloutou Tchaïmi, a été désigné ce 9 novembre 2021 en tant que vice-président du Parlement de la CEMAC. C’est un administrateur civil, diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature du Tchad et diplômé de Groupement des Ecoles d’Officiers Interarmées du Tchad (GEMIA).



Il faut rappeler que le Parlement de la CEMAC compte 30 députés à raison de cinq par État membre.