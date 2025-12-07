









TCHAD Célébration de la 54ᵉ Fête de l’Union des Émirats Arabes Unis à N’Djamena : Un Bilan de Leadership et de Coopération Accrue

7 Décembre 2025



L’Ambassade des Émirats arabes unis (EAU) à N’Djamena a célébré, ce 5 décembre 2025, la 54ᵉ Fête de l’Union (commémorant le 2 décembre 1971) à la Cité de l’Union africaine, sous le thème « Unis ». La cérémonie a réuni des responsables civils et militaires tchadiens, le corps diplomatique, et un représentant du Ministre tchadien des Affaires étrangères.





Dans son allocution, l'ambassadeur des EAU au Tchad, Wassad Saïd Al Shamsi, a rappelé que cette célébration symbolise l’unité de la société émiratie et reflète les valeurs de coopération et de travail collectif sur lesquelles le pays a été bâti.





Il a souligné que les EAU poursuivent leur chemin avec une vision clairvoyante, notamment à travers les stratégies « Nous, les Émirats 2031 » et « Émirats 2071 », façonnant un avenir fondé sur la durabilité, l’innovation et l’autonomisation de l’être humain.

L'ambassadeur a mis en exergue les succès nationaux des EAU :

Croissance Économique : Les échanges commerciaux non pétroliers ont atteint 1 700 milliards de dirhams au premier semestre (doublement en cinq ans).

Investissement Global : Le pays se classe deuxième mondial pour les nouveaux projets d’investissement direct étranger.

Fonds Souverains : Les EAU sont classés troisième mondial pour les actifs des fonds souverains, estimés à 2 490 milliards de dollars.

Influence Internationale : Les EAU sont membres du G20 et des BRICS, et se classent $10^\text{e}$ mondial dans l’indice de puissance douce en 2025. Les EAU ont réaffirmé leur engagement humanitaire, notamment en réponse à la crise soudanaise, avec une aide totale de 784 millions de dollars depuis le début du conflit.

Pays Action Humanitaire (Exemples) Soudan / Région Fourniture de 784 millions de dollars d'aide ; 200 millions de dollars d'engagement humanitaire ; 100 millions de dollars via l'ONU pour El-Fasher. Sud-Soudan Construction d'un hôpital pour réfugiés soudanais (28 916 patients pris en charge). L’Ambassadeur a insisté sur l’amitié profonde entre S.A. Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan et le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui soutient une coopération de plus de 50 ans.

Domaine Détails de la Coopération Réciproque Économie et Commerce Échanges commerciaux non pétroliers de 1,9 milliard de dollars en 2024, une croissance de 323 % par rapport à 2023. Financement du Développement Le programme « Tchad Connexion 2030 » a sécurisé les deux tiers du financement requis (estimé à 20,5 milliards de dollars) via des partenariats public-privé. Signature de 18 mémorandums d’entente lors du Forum Émirats–Tchad à Abou Dhabi. Projets Structurants Pose de la première pierre de l'Hôpital Cheikha Fatima bint Moubarak et d’un centre de dialyse (100 lits). Construction de la Mosquée Cheikh Zayed et d’un Centre culturel. Énergie Inauguration du projet solaire Nour Tchad de 50 MW. Aide aux Réfugiés Distribution de kits alimentaires et d'hygiène ; octroi de 10,25 millions de dollars aux agences onusiennes pour les femmes réfugiées ; don de 30 tonnes de médicaments contre le choléra ; installation de deux hôpitaux de campagne à Abéché et Am-Djarass (plus de 152 493 patients).



L’ambassadeur a conclu en réitérant l’engagement indéfectible des EAU en faveur de la coopération, de la paix, de la stabilité et du développement durable mondial.







