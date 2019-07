Célébration de la fête nationale française à Accra - 2019

Samedi 13 juillet, la fête nationale a été fêtée dans les jardins de la Résidence de France. L’Ambassadeur Anne Sophie Avé a accueilli des membres de la communauté politique et des chefs traditionnels, les membres du corps diplomatique en poste à Accra, de nombreuses personnalités locales et la communauté française au Ghana.

Le Gouvernement ghanéen était représenté par S.E. Cynthia Mamle Morrison, Ministre du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale.

L’Ambassadeur Anne Sophie Avé et la Ministre ont donné un discours chaleureux sur l’amitié franco-ghanéenne et ont longuement évoqué la récente visite du Président Akufo-Addo en France. Les festivités ont alors commencé avec le spectacle d’une troupe ghanéenne, les Ghana Flying Stars, et le tir d’un feu d’artifice.

La soirée s’est déroulée dans une atmosphère conviviale, pour un moment de partage précieux entre nos deux communautés française et ghanéenne. Une très belle célébration !

Nous remercions chaleureusement les sponsors qui nous ont soutenus pour cet évènement : Pernod Ricard, Société Générale Ghana, Bolloré Transport & Logistics, CFAO Motors, Eiffage, Touton, EDF, MPS, Total, CMA CGM, Golden Exotics Ltd, GREL, Koala Supermakets, L’Oréal, Colas Rail, Décathlon Ghana et Imexco Ghana Ltd.

