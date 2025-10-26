Alwihda Info
AFRIQUE

Centrafrique : De graves dysfonctionnements signalés à l’hôpital de Bria


Alwihda Info | Par - 26 Octobre 2025


Une mission ministérielle dépêchée le 24 octobre 2025 à l’hôpital de Bria (préfecture de la Haute-Kotto, Région sanitaire n°5) a mis en lumière de sérieux dysfonctionnements dans la gestion, la gouvernance et la qualité des soins. Conduite par le colonel Olivier Dougoueoua, ministre conseiller à la Primature, la délégation multisectorielle comprenait plusieurs hauts responsables de la Santé, du Travail et de la Primature.


  Selon les premiers constats, des détournements de médicaments destinés à la « gratuité ciblée » et des irrégularités financières ont été relevés. Les patients les plus vulnérables, notamment les femmes enceintes et les enfants, seraient contraints de payer des soins censés être gratuits.

 
Le rapport évoque également un climat de tension entre le personnel et le nouveau médecin-chef, entré en fonction il y a deux mois.

 
La mission recommande des mesures urgentes pour rétablir la transparence et renforcer la gouvernance hospitalière. Un plan de redressement et un mécanisme de suivi devraient être mis en place dans les prochaines semaines.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


