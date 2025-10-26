Centrafrique : De graves dysfonctionnements signalés à l’hôpital de Bria





Selon les premiers constats, des détournements de médicaments destinés à la « gratuité ciblée » et des irrégularités financières ont été relevés. Les patients les plus vulnérables, notamment les femmes enceintes et les enfants, seraient contraints de payer des soins censés être gratuits.





Le rapport évoque également un climat de tension entre le personnel et le nouveau médecin-chef, entré en fonction il y a deux mois.





La mission recommande des mesures urgentes pour rétablir la transparence et renforcer la gouvernance hospitalière. Un plan de redressement et un mécanisme de suivi devraient être mis en place dans les prochaines semaines.