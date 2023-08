Centrafrique : La Cour constitutionnelle valide la victoire de « Oui » au référendum

Selon les résultats définitifs, publiés ce lundi 21 août 2023 par la Cour constitutionnelle de la Centrafrique, le « Oui » a remporté le scrutin avec 95,3 % des voix contre 4,97 % pour le « Non ». Le taux de participation, lui, est fixé à 57,23 %. Ces résultats sont les mêmes qui avaient été publié le 8 aout dernier par l'Autorité nationale des élections (ANE) du pays.



Selon l'ANE, 1.134.953 des Centrafricains sur les 1.949.390 inscrits ont voté, soit un taux de participation de 58,22%.



Le 30 juillet 2023, les Centrafricains ont été appelés à se prononcer sur une nouvelle Constitution, qui prévoit notamment la prolongation de la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans, la suppression de la limitation du nombre de mandats présidentiels, et l'exclusion des citoyens possédant la double nationalité de la course présidentielle.



La principale disposition du projet de Constitution qui suscite la controverse concerne le mandat présidentiel. Dans la nouvelle Constitution centrafricaine, il n’y a plus de limitation de mandat comme dans l’actuelle.



Le nouveau texte précise que « le Président de la République est élu au suffrage universel direct au scrutin secret, majoritaire à 2 tours, pour un mandat de 7 ans renouvelable ». Au lieu de 2 mandats limités à 5 ans.