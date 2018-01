Centrafrique : Un pays qui marche sur la tête !

Et c'est dans cette ambiance de pays tropical déjanté que la CAF, le machin de foot africain, hier à Casablanca (Maroc) a postulé la candidature de Patrice Edouard Ngaissona, visé par le CPS pour crimes contre l'humanité, comme prochain membre du Comité Exécutif de la CAF. Vive l'impunité !



Et pourtant, Patrice Edouard Ngaissona, un des meneurs des Anti-balaka, groupe s'étant illustré au vu du monde par des actes de cannibalisme, se promène librement en RCA, et est même l'actuel président de la Fédération centrafricaine de football. Une situation ambiguë qui manifestement ne dérange personne en Centrafrique.



En 2017, Patrice Edouard Ngaissona avait déjà été élu président de l’Union des Fédérations de Football d’Afrique Centrale (UNIFFAC). Nous serions donc dans une continuité s'étendant au continent.



Question, le nouveau président de la CAF M. Ahmad, s'est-il renseigné sur la situation judiciaire délicate de son candidat Ngaissona ?



